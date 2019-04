C-18 di Dragon Ball Z è la protagonista di una spettacolare fan art

Dragon Ball Z, grazie alla sua epicità che ha coinvolto tantissimi appassionati dagli anni novanta in poi, è popolato da tante ragazze e donne belle ed entrate nell'immaginario collettivo. Nonostante molte di queste siano solo personaggi di supporto come Chichi e Bulma, rimangono comunque tra i personaggi preferiti dei fan.

Uno di questi personaggi femminili, che apparì per la prima volta in Dragon Ball Z, è stato il soggetto di un'illustrazione dell'artista Shuichi Wada. Due giorni fa, il 18 aprile, Wada ha condiviso sul suo account Twitter una a dir poco favolosa fan art dedicata a C-18, la bionda androide che poi diventerà la moglie di Crilin. In calce potete vedere il disegno che immortala la ragazza, e ha già conquistato tantissimi fan nella rete, i quali l'hanno eletto tra i disegni più belli della saga di Dragon Ball di sempre.

I fan sono sempre attivi sul fronte fan art, come quella che mostrava il matrimonio tra Vegeta e Bulma, ma questa è probabilmente su tutt'altro livello. Nella posa scelta, C-18 ha un'espressione molto rilassata e calma, rispetto a quella truce e infastidita che è stata solita mostrare fin dalla sua prima apparizione nella storia di Akira Toriyama e, probabilmente, anche questo fattore ha influito nell'ottima riuscita del disegno. Chissà se il livello di qualità dell'edizione in HD del trentesimo anniversario di Dragon Ball Z della Funimation darà giustizia a C-18 e agli altri personaggi, alla luce di quest'ultima versione di Shuichi Wada.