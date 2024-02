La parte 2 dell'anime di NieR Automata ha un'uscita: la data in un nuovo poster

La seconda parte di NieR: Automata è pronta a tornare, ma quando uscirà? Tratta dall'omonimo videogioco di ruolo d'azione, questa serie ha conquistato i fan sin dal suo esordio nel gennaio del 2023. Tuttavia, alcuni intoppi di produzione hanno rallentato il rilascio dell'anime.

Tramite il sito ufficiale dell'anime e il suo account, è stata diffusa la notizia che la parte 2 di NieR Automata verrà trasmessa nel corso del 2024. Sebbene la data precisa non sia stata ancora svelata, è stato annunciato che Crunchyroll dovrebbe tornare ad occuparsi della distribuzione della serie.

Oltre alla notizia del ritorno della serie, è stata rilasciata una nuova key visual, illustrata dal talentuoso character designer dell'anime, Akihiko Yoshida. L'immagine, disponibile in calce alla notizia, ritrae YoRHa No.2 Type B, protagonista della serie, accasciata a terra. È evidente che si trovi in una situazione di pericolo e questo scatto non ha fatto altro che alimentare ulteriormente l'attesa del pubblico. Precedentemente, per annunciare la produzione della seconda parte, era stato diffuso un breve teaser per NieR Automata. Con il ritorno ufficiale della serie, ci si aspetta presto l'uscita di un trailer completo.

La serie, diretta da Ryoji Masuyama per A-1 Pictures, ad oggi ampiamente conosciuto per aver dato vita a Solo Leveling e Mashle: Magic and Muscles, è ambientata in un mondo post-apocalittico dominato da potenti esseri meccanici in cui un gruppo di androidi lottano per la salvezza dell'umanità. Gli androidi 2B, 9S e A2 dovranno fare il possibile per completare la loro missione, ossia riconquistare finalmente la Terra: un compito pressoché impossibile da portare a termine.