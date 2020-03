Il 20° episodio dell'ultima serie animata dei Pokémon si mostra in un trailer

L'ultima serie animata dedicata ai Pokémon, gli indimenticabili mostriciattoli multicolor che oramai regnano incontrastati nell'immaginario collettivo di milioni e milioni di persone, continua a proseguire per la sua strada di successi, con i fan che a ogni nuovo episodio appaiono sempre più intrigati e incuriositi.

Il perché di una risposta così positiva nei confronti dell'opera è in realtà abbastanza chiara, visto che questa volta la produzione ha puntato molto sul fattore nostalgia. Nel corso delle varie puntate per ora pubblicate abbiamo infatti potuto incontrare Pokémon di generazioni passate, siamo potuti tornare in terre già esplorate e abbiamo rivisto volti noti largamente amati dai fan, un trend che non sembrerebbe voler venir meno neanche con il prossimo episodio.

Su Twitter è stato infatti pubblicato anche il trailer del 20° episodio della serie, video promozionale che ha messo in mostra qualche scena decisamente interessante. Come potete visionare dalla preview - disponibile scorrendo a fondo news -, la puntata si caratterizzerà infatti per la presenza di parecchi Pokémon facilmente riconoscibili che però questa volta verranno anche affiancati da un Leggendario ben noto. Non entriamo nei dettagli per lasciare che possiate scoprire da soli di chi stiamo parlando, ma è indubbio che la sua presenza ha già saputo far schizzare alle stelle l'hype del pubblico.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente è giunto sul web un interessante leak che sembrerebbe indicare quale sarà il prossimo Pokémon che Ash catturerà nella serie. Inoltre, nel caso in cui doveste essere interessati, su Youtube è disponibile la terza puntata di Pokémon Twilight Wings.