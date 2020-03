20 milioni di copie in circolazione per Food Wars, superati One-Punch Man e Monster

L'ultimo numero di Weekly Shonen Jump ha rivelato che i 36 Volumi dell’opera manga Food Wars!: Shokugeki no Soma di Yuto Tsukuda hanno raggiunto la cifra di ben 20 milioni di copie in circolazione. Si tratta di un risultato incredibile per un'opera incentrata sul settore culinario, specie considerando la giovane età dell'autore.

Tsukuda ha iniziato a lavorare su Food Wars all'età di 25 anni, senza esperienza pregressa nel campo dei fumetti. In un'intervista pubblicata da ANN nel 2017, il mangaka dichiarò: "Il concept fu di Saeki-sensei (ndr. Shun Saeki, disegnatore del manga), un giorno venne da me con quest'idea di una "ragazza che andava in estasi mangiando del cibo" e iniziammo a lavorarci insieme. Ovviamente lui voleva solo occuparsi delle illustrazioni, quindi la storia la realizzai da solo. Per molto tempo fummo solo in tre: io, Saeki-sensei e Ueno-san, il nostro editore. Non avremmo mai immaginato di riuscire a costruire un'opera di questa portata".

Food Wars ha concluso la sua serializzazione dopo sette anni, con 36 Volumi e un totale di 318 capitoli pubblicati. Con oltre 20 milioni di copie stampate, la serie ha superato temporaneamente il colossale One-Punch Man di ONE e Murata, fermo a qualche centinaio di migliaia di copie vendute in meno.

Food Wars tornerà presto in tv con una quinta ed ultima stagione, in cui verranno adattati i capitoli dal 264 al 318. Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al nuovissimo trailer di Food Wars 5 recentemente pubblicato da J.C. Staff.