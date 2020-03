Anche il 2019 segna importanti cali nei confronti del marcato home video giapponese

Attraverso un report pubblicato dalla Japan Video Software Association (JVA) pubblicato a marzo 2020, sono stati rivelati i risultati ottenuti in termini di vendite dal mercato home video negli ultimi 12 mesi - partendo da gennaio 2019 - con stime statistiche che confermano la parabola discendente che ha colpito l'industria.

Attraverso il report, è stato infatti svelato che le vendite in ambito DVD e Blu-ray per il pubblico sono passate da un totale di 32.557 miliardi di yen nel 2018 a 32.287 miliardi di yen (circa 294,2 milioni di dollari), con una diminuzione dello 0,8% rispetto all'anno precedente. La compagnia ha specificato che i controlli sono stati effettuando tenendo conto di anime rivolti sia al pubblico adolescente che ai più anziani, ma non sono state prese in esame le produzioni rivolte ai più giovani o arrivate dall'estero.

A quanto pare le vendite di prodotti in formato Blu-ray sono aumentate dello 0,9% mentre le vendite di DVD sono diminuite dell'8,1%. Ad oggi, le vendite di produzioni anime al pubblico rappresentano il 24,9% del mercato complessivo nel campo home video. Si regista una diminuzione dell'1,6% anche nei confronti delle opere home video destinate ai bambini, per un totale di 1,413 miliardi di yen (ovvero 12,9 milioni di dollari).

Grandi perdite sono state registrate anche nei confronti del noleggio di DVD e Blu-ray, con una caduta del 23,5% rispetto all'anno precedente, il tutto per un totale di 4.339 miliardi di yen (circa 39,5 milioni di dollari). Nel complesso, il mercato home video è sceso del 10,7% rispetto ai risultati ottenuti nel corso del 2018.



