Il 2023 è stato l'anno di ONE PIECE: il Gear 5th ha 'distrutto' internet

La trasmissione dell'episodio 1088 di ONE PIECE ha chiuso un anno mirabolante per TOEI Animation e l'adattamento del manga creato da Eiichiro Oda. A confermare la crescita della serie ci ha pensato Crunchyroll. La serie anime di ONE PIECE è riuscita a raggiungere lo stesso traguardo raggiunto nel 2018 da Dragon Ball Super.

In attesa che Egghead cominci nell'anime di ONE PIECE, arriva un importante conferma sul balzo di qualità compiuto negli ultimi mesi dallo staff di TOEI. ONE PIECE è stato uno degli anime migliori del 2023, ma non solo. È stato quello che è riuscito a "rompere internet" dopo l'apparizione dell'Ultra Istinto nell'episodio 129 di Dragon Ball Super.

Da tempo i fandom delle due serie battagliavano sull'argomento. Il debutto del Gear 5th sarebbe stato migliore di quello dell'Ultra Istinto, o viceversa? Ebbene, pare non ci siano vincitori in questo dibattito. Per Crunchyroll, piattaforma streaming su cui è stato trasmesso il simulcast dell'episodio 1071 di ONE PIECE, ha confermato che l'esordio del Gear 5th ha mandato in crash il sistema a causa dei numerosi utenti connessi in contemporanea mondiale.

Che ONE PIECE 1071 avesse 'rotto' Crunchyroll lo avevamo già segnalato tempo addietro, ma la puntata non aveva soddisfatto tutti. Alcuni ritenevano che il Gear 5th di Rufy fosse peggio della Baryon Mode di Naruto, ma evidentemente non è così, proprio come confermato da Crunchyroll. A ogni modo, il picco del Gear 5th non lo si ha con l'episodio del debutto, ma con ONE PIECE 1074, una delle migliori puntate di sempre secondo l'utenza IMDB.