Un 2023 da urlo per Boruto: la programmazione del manga e le novità dell'anime

Per i fan di Boruto: Naruto Next Generations ci sarà un fantastico inizio di anno. Il mese di gennaio 2023 della serie è già stato scritto e il percorso che l'opera intraprenderà pare essere fantastico. Ecco la programmazione del manga e le novità in arrivo per l'adattamento anime.

La serie manga di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto ha ridestato l'interesse dei lettori con una serie di clamorose rivelazioni. In Boruto 75 Amado ha confessato tutto il suo sapere. Lo scienziato ha rivelato l'esistenza di un dio Otstsuki, l'onnipotente Shibai che tuttavia è asceso a una forma di vita superiore. I poteri di Eida, Daemon, Code e Kawaki derivano proprio da Shibai, il creatore degli Shinjutsu.

Amado non è però stato sincero fino in fondo. In Boruto 76 Momoshiki ha intuito che il potere dello charme di Eida non appartiene a quella categoria di jutsu, come invece da lui affermato. Presto potrebbe cominciare una nuova battaglia. In Boruto 77 Kawaki arriverà allo scontro diretto con suo fratello. Avvertita la presenza di Momoshiki, Kawaki potrebbe infatti decidere di uccidere nuovamente Boruto per proteggere l'amato Settimo Hokage.

Ma quando uscirà il capitolo 77 del manga? La schedule della serie manga è già stata scritta, salvo imprevisti dell'ultima ora. Il capitolo 77 di Boruto debutterà il 19 gennaio 2023, mentre quelli seguenti, il capitolo 78 e il 79, arriveranno rispettivamente il 20 febbraio 2023 e il 19 marzo 2023. Sempre nel primo mese del nuovo anno verranno svelate le cover di Boruto Volume 19 e Sasuke Retsuden (manga) Volume 1.

Per quanto riguarda l'adattamento anime, invece, gli appassionati attendono grandi novità. L'anime di Boruto adatterà la novel Sasuke Retsuden, inaugurando due nuove sigle. L'opening di Asian Kung-Fu Generation e la ending di Humbredders debutteranno l'8 gennaio 2023, in contemporanea con la prima puntata dedicata alla missione di Sasuke Uchiha.