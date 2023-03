Il 2023 di Yu-Gi-Oh! entra nel vivo: svelato la nuova espansione Duelist Nexus

Dopo l'uscita del set di Yu-Gi-Oh! Labirinto delle Memorie, che riporta in auge uno degli archetipi tradizionali del cardgame Konami, è ora giunto il momento di guardare al futuro: manca infatti pochissimo al rilascio, almeno nell'OCG giapponese, dell'espansione mainline Duelist Nexus, che promette di rimescolare (letteralmente) le carte in tavola.

Duelist Nexus uscirà il 22 aprile in Giappone, mentre in occidente arriverà nei prossimi mesi: prima dell'arrivo di Duelist Nexus nelle edicole italiane, infatti, dovrebbero fare il loro debutto l'altra espansione mainline Cyberstorm Access, il cui debutto è fissato nel TCG per il 4 maggio, e il set-nostalgia Battles of Legend: Monstrous Revenge, che invece arriverà il 23 giugno in occidente.

Con ogni probabilità, ciò significa che Duelist Nexus sarà il set "estivo" di Yu-Gi-Oh!, la cui uscita dovrebbe essere prevista tra luglio e settembre, prima dell'infornata invernale di nuovi prodotti targati Konami. In Giappone, dove sia Cyberstorm Access che Monstrous Revenge sono già disponibili (o lo saranno a breve), il set arriverà con i consueti due o tre mesi di anticipo sul Vecchio Mondo.

In termini tecnici, Duelist Nexus conta 80 carte, o 125 nella versione Master Set. Ogni pacchetto di carte conterrà cinque figurine, mentre ogni box conterrà 30 pacchetti. In Italia (e in occidente in generale) è invece probabile che Duelist Nexus arrivi nei canonici pacchetti da 9 carte e con una cardlist estesa da 100 carte, che conterrà, oltre alle ristampe e agli OCG Import, anche una serie di esclusive mondiali.

Duelist Nexus sarà anche tra i primi set ad accogliere delle carte di rarità del Quarto di Secolo, una nuovissima rarità lanciata in occasione del venticinquesimo anniversario di Yu-Gi-Oh! e che debutterà anzitutto nel box da collezione delle Divinità Egizie, in arrivo in Europa dal mese di aprile. Ovviamente, le rare del Quarto di Secolo saranno tra le carte più esclusive in assoluto del TCG.

Infine, la boss card del set sarà Cosmic Quasar Dragon, una carta Synchro con effetto, di tipo drago e attributo luce. Il mostro, di livello 12 e con 4.000 punti di attacco e di difesa, permette di negare gli effetti di altre carte mostro in campo e di auto-inviarsi al cimitero per evocare specialmente dal deck due mostri Tuner o un altro mostro Synchro.