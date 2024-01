Il 2024 si apre nel segno di Jujutsu Kaisen: il manga è da record!

Jujutsu Kaisen è stato il manga che ha venduto più volumetti nel 2023, secondo solamente a ONE PIECE, e pare proprio che il nuovo anno si sia aperto ancor meglio di come il precedente si era concluso. Lo shonen di Gege Akutami si conferma come il più apprezzato dal pubblico giapponese, come dimostrano i numeri registrati nei primi giorni del 2024.

Da ormai diverso tempo Jujutsu Kaisen è tra le opere più celebri, sempre in cima ai più letti di MangaPlus e tra i più venduti nelle classifiche mondiali. A spingere il manga di Akutami-sensei è l'adattamento animato prodotto da Studio MAPPA, di cui recentemente si è chiusa la seconda stagione. L'Incidente di Shibuya in Jujutsu Kaisen 2 è uno degli archi più belli dell'anime, coinvolgente sotto tutti i punti di vista. Una terza stagione di Jujutsu Kaisen è già stata annunciata, ma in attesa di rivedere Yuji e gli altri su schermo, la storia degli Stregoni prosegue nelle pagine del manga.

Il nuovo anno si apre nel segno di Jujutsu Kaisen. Il manga di Gege Akutami è il più venduto nella prima settimana del nuovo anno, ma a stupire sono i numeri fatti registrare. Come si evince dall'analisi pubblicata da Oricon e condivisa da @WSJ_manga, dal 1° gennaio 2024 al 7 gennaio, Jujutsu Kaisen ha venduto un totale di oltre un milione di copie nel solo territorio giapponese. Per capire la portata del manga, vi basti pensare che il secondo in classifica, Frieren: Oltre la fine del Viaggio, ha venduto "solamente" 265 mila copie.

Questo risultato straordinario è figlio della bellissima seconda stagione dell'anime, ma non solo. Il 4 gennaio in Giappone è arrivato il volume 25 di Jujutsu Kaisen con Sukuna in copertina. In terza e quarta posizione, ottimi risultati anche per Il diario della speziale e Blue Lock.