20th Century Boys Complete Edition ha una finestra d'uscita, l'annuncio di Planet Manga

A pochi mesi dall'annuncio ufficiale, Planet Manga è tornata a parlare della nuova edizione di 20th Century Boys, in uscita in Italia nel corso del 2021. Secondo quanto rivelato dalla casa editrice sui propri profili social la Complete Edition del manga di Naoki Urusawa uscirà in autunno, presumibilmente ad ottobre.

La nuova edizione del manga sarà la Kanzenban, ovvero quella completa del 2016 composta da 11 Volumi. In Italia Planet Manga dovrebbe portarla con un altro nome, ovvero "Complete Edition" o "Perfect Edition", ma maggiori dettagli su questo fronte arriveranno solo tra qualche mese. Amazon Italia ha indicato il 1 ottobre 2021 come data d'uscita del Volume 1, anticipando anche che ogni Volume costerà indicativamente 15 euro.

Planet Manga non ha confermato nulla e nel post visibile in calce ha chiesto ai fan di attendere comunicazioni ufficiali, che a quanto pare arriveranno direttamente dalle pagine dei prossimi numeri di Anteprima. La data di uscita segnalata da Amazon probabilmente è un semplice place holder, ma teoricamente il mese di lancio dovrebbe essere lo stesso.

E voi cosa ne dite? Siete interessati a questa nuova edizione di 20th Century Boys? Fatecelo sapere nella sezione commenti! A proposito di edizioni imperdibili, vi ricordiamo anche che presto arriverà Platinum End: Discovery Edition, la nuova versione del manga di Tsugumi Oba e Takeshi Obata.