E se 20th Century Boys diventasse un anime? Ecco come sarebbe in stile anime

Naoki Urasawa ha avuto una carriera lunga, con il mangaka che continua a sfornare successi e progetti di vario genere. Al momento è alle prese con Asadora, ma è nel passato che si nascondono i capolavori dell'autore, e tra questi c'è sicuramente 20th Century Boys, uno dei manga thriller più famosi al mondo.

Ambientato in un mondo che viaggia in parallelo al nostro fino a un certo punto, per poi trasformarsi in una distopia, 20th Century Boys è un manga dal grande impatto psicologico, che riesce a competere a pari punti con l'altra opera più amata dell'autore, Monster. L'amico che permea il manga sa come tenere sempre alta l'attenzione, con una dose di mistero che è stata poi adattata in un live-action. Ci sono stati tanti manga di Urasawa a diventare anime, ma non 20th Century Boys.

Al momento, tolti i tre lungometraggi di matrice nipponica, non sembrano esserci piani per un adattamento del genere. Eppure a diversi appassionati del manga piacerebbe vedere un progetto del genere, e quindi qualcuno ha fatto da sé. L'utente Kagetaimatsu ha postato quattro immagini che prendono alcune scene di 20th Century Boys ma rivisitandole in formato anime. Ecco quindi il simbolo della lotta per la pace che i bambini disegnarono, poi diventato il simbolo dell'amico, così come i protagonisti da bambini.

Per ora in produzione non c'è l'anime di 20th Century Boys e sarà necessario accontentarsi di queste immagini. In compenso, sono in pieno svolgimento i lavori per l'anime di Pluto.