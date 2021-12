20th Century Boys, Monster e altri manga di Naoki Urasawa saranno pubblicati in digitale

Le opere del celebre creatore di manga Naoki Urasawa saranno finalmente rilasciate in formato digitale. Urasawa ha annunciato le nuove versioni digitali dei suoi lavori tra cui 20th Century Boys sul suo canale YouTube e sito web.

Il primo lotto di opere di Urasawa a essere digitalizzato includerà la sua serie di manga attualmente in corso, Asadora!, 20th Century Boys e il suo seguito, 21st Century Boys, l'antologia di storie brevi Sneeze, e il manga sportivo, Jigoro!.

Una seconda serie di lavori di Urasawa, tra cui il thriller Monster, acclamato dalla critica, uscirà a febbraio. Finora, le uscite sono state annunciate solo per i rivenditori giapponesi di e-book, senza annunci riguardanti un rilascio internazionale per queste nuove versioni digitali.

Urasawa sta facendo a malincuore il salto alla distribuzione digitale, dato che l'autore ha chiarito che preferisce ancora i libri stampati, e ha espresso una certa preoccupazione che le sue due pagine non possano essere viste correttamente su uno smartphone o sullo schermo di un e-reader.

"I manga vanno letti due pagine alla volta", ha detto. Urasawa è arrivato persino ad aggiungere un disclaimer alle nuove uscite digitali, che recita "Questo lavoro è prodotto per essere letto due pagine alla volta con una certa intenzione". Urasawa ha incoraggiato altri artisti di manga che sono preoccupati che le loro due pagine siano divise nelle uscite digitali a usare anche loro il disclaimer nelle loro opere.

Mentre il video è stato teoricamente creato per promuovere le uscite digitali del suo lavoro, Urasawa ha anche annunciato un concorso piuttosto "passivo-aggressivo" per i lettori giapponesi che acquistano copie fisiche dell'ultimo volume di Asadora!. I lettori possono inviare una speciale prova d'acquisto che recita "Amiamo i libri di carta!" per avere la possibilità di vincere un illustrazione personalizzata disegnata a mano dall'autore stesso.

Nonostante lo stress per i suoi layout rovinati dallo schermo di uno smartphone, Urasawa ha riconosciuto i vantaggi del mezzo digitale, e ha anche annunciato che alcune di queste uscite digitali conterranno anche pagine aggiuntive a colori. "Ho considerato profondamente come il fumetto digitale possa essere letto nelle sue migliori condizioni", ha detto, aggiungendo "Un fumetto digitale è eccellente nella riproduzione delle immagini originali".

Molte delle opere di Urasawa, tra cui l'acclamato dalla critica, Monster e il vincitore dell'Eisner Award, 20th Century Boys, sono disponibili in formato fisico per Planet Manga con una nuova edizione in Deluxe Ultimate Edition per 20th Century Boys per Panini Comics in uscita proprio ora.