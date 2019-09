22/7: svelata una nuova key visual e varie informazioni legate all'anime

Nel corso di queste ultime ore, il sito web ufficiale dedicato a 22/7, chiacchierato progetto animato legato all'omonimo gruppo idol, ha rilasciato varie informazioni legate al cast di doppiaggio e allo staff che lavorerà all'opera, il tutto accompagnato da una key visual visionabile a fondo news.

Andando più nel dettaglio, è stato rivelato che Takao Abo (The Rising of The Shield Hero, Norn9) è stato posto alla direzione della serie, il tutto affiancato da A-1 Pictures. Chiaki Nagai (The IDOLM@STER Cinderella Girls, Utano ☆ Princesama Legend Star) e Reiji Miyajima (Rent-A-Girlfriend, Mononote - Edo Shinobi Kagyō) sono invece i responsabili per la composizione della serie, mentre Majiro (Macross Delta, Barakamon) sta lavorando al character design ed è identificato come chief animation director. Inoltre, anche Akira Takata (Durarara!!, After the Rain) e Satomi Tamura (Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl) stanno lavorando in qualità di chief animation director. Tra gli altri membri dello staff figurano anche:

Prop Design: Mayuko Yamamoto

Assistant Director: Satsuki Takahashi

Art Director: Hotaka Okamoto (KUSANAGI)

Color design: Naomi Nakano

CG Director: Hiroyuki Yoshino (Shirogumi)

Sound Director: Akiko Fujita

I nomi dei doppiatori annunciati fino ad ora sono invece leggibili qui di seguito:

Nagomi Saijō nei panni di Miu Takigawa

Sally Amaki nei panni di Sakura Fujima

Mizuha Kuraoka nei panni di Miyako Kōno

Chiharu Hokaze nei panni di Reika Satō

Ruri Umino nei panni di Jun Toda

Kanae Shirosawa nei panni di Akane Maruyama

Reina Miyase nei panni di Ayaka Tachikawa

Mei Hanakawa nei panni di Nicole Saitō

Il gruppo idol aveva originariamente annunciato a luglio 2017 di aver dato inizio a un non meglio specificato progetto anime, rilasciando nei mesi successivi vari video musicali animati a cui sono stati affiancati alcuni video dedicati ai personaggi dell'opera, rilasciati a maggio 2018. Inoltre, è stato ufficializzato che la premiere dell'opera è stata fissata per gennaio 2020.