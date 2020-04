23 anni e tanto amore per DBZ: ecco il nuovo, provocante outfit della wrestler Rhea Ripley

La wrestler australiana classe 1996 Demi Bennett, meglio conosciuta con il ring-name Rhea Ripley, ha combattuto durante il WrestleMania 36 di domenica scorsa con indosso una provocante rivisitazione dell'outfit di Vegeta, personaggio centrale nella serie di Akira Toriyama nonché personalissimo idolo della ragazza.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata a due scatti: il primo mostra l'ispirazione del suo nuovo costume, mentre il secondo è una comparazione tra l'attuale outfit e il precedente, utilizzato durante WrestleMania 32. Il costume richiama diversi dettagli presenti nell'Armatura da Saiyan del Principe, non rinunciando comunque a un po' di sano fan service.

Il walk-in ha preceduto il match con la trentaquattrenne Charlotte Flair, per il titolo NXT Women's Championship. Seguendo l'esempio di Vegeta - a cui ha persino dedicato un tatuaggio - la wrestler ha però sottovalutato la sua avversaria, finendo per ricevere una sonora sconfitta per sottomissione. Il tattoo di Rhea Ripley recita: “I do not fear this new challenge, rather like a true warrior I will rise to meet it!", dunque ci aspettiamo di rivedere l'ex campionessa sul ring il prima possibile, per riconquistare il suo titolo.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste al costume? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste scoprire altre curiosità simili, non perdete l'occasione per dare un'occhiata all'omaggio della wrestler Shanna e al costume di All Might del wrestler Ricochet.