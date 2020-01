Dopo 23 anni, Ash Ketchum ha finalmente catturato il miglior Pokémon di tutti

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il prossimo episodio di Pokémon sarà dedicato a Koharu e che in quello successivo, il numero 12, vedremo invece una grande battaglia .

Ash riesce qui a stringere amicizia con un Dragonair e lo aiuta a liberare un suo compagno catturato dal Team Rocket . Grazie all'aiuto di Pikachu i due escono vittoriosi dal confronto e il Dragonair si evolve in Dragonite . Ash si prepara per riprendere il suo viaggio ma lo pseudo leggendario sembra essersi affezionato troppo al protagonista e di conseguenza, chiede di essere catturato.

L'episodio 10 si è aperto con Ash e Go a bordo di una nave. Una volta scesi, Go riesce a catturare un Dewgong e lo cavalca insieme ai suoi compagni per cercare di ampliare ulteriormente il suo Pokédex. Dopo aver perso il controllo del suo nuovo Pokémon, impegnato nell'inseguimento di un Dewgong di sesso femminile, i due finiscono in alto mare e si ritrovano spiaggiati in un'isola popolata da Dragonite.

Ok, il miglior Pokémon per definizione non esiste. Lo pseudo leggendario catturato da Ash Ketchum nell'episodio 10 di Pokemon 2019 però, è davvero uno dei più amati e potenti dell'intera saga , nonché una di quelle aggiunte che servivano al team del giovane campione per riuscire a conquistare altri importanti trofei.

There's something really satisfying and wholesome about seeing Ash catch a Dragonite. pic.twitter.com/wzzUB30Ot3 — ChikoritaCheezits (Local Kid Icarus Trash) (@ChikoritaCheez) 26 gennaio 2020

Speaking of the anime



First mon Ash catches in each show



RB - Caterpie

GS - Heracross

RS - Taillow

DL - Starly

BW - Pidove

XY - Froakie

SM - Rowlet

PM - a fuckin Dragonite — ❄ 🏳️‍🌈 Nina The Gay 🏳️‍🌈 ❄ (@ItsaMeNina) 26 gennaio 2020

The day Ash becomes a man is when he catches a Dragonite...that day...is today. pic.twitter.com/wSVXLqX1yg — HoennMasters386 (@DexItDeoxys386) 26 gennaio 2020

ASH ACTUALLY CAUGHT A DRAGONITE???



That’s so cool omg!! pic.twitter.com/SuJfSmyXDL — ✨Kira Kira✨ (@kiravera8) 26 gennaio 2020

Ash just caught a Dragonite !!!!!!!!!!!! Can you believe that? UNEXPECTED! THAT WAS FREAKING AWESOME 😱🙊 I CRY #anipoke pic.twitter.com/NAL1puoegY — Rhenz Jandale Burias Aguilos (@supremo_rhenz) 26 gennaio 2020