24 anni fa debuttava Magica Doremì, lo shojo di Izumi Todo

Conosciuto qui in Italia con il titolo di Magica Doremì, nel febbraio del 1999 debuttava in Giappone Magical DoReMì. La serie anime di Izumi Todo e TOEI Animation compie quest'anno il suo ventiquattresimo anniversario. Ci sono progetti in vista per l'opera?

Magical DoReMì è una serie anime a stampo maho shojo andata avanti tra il 1999 e il 2023 per un totale di quattro stagioni. In Italia è arrivata invece nel 2002, con Mediaset che ne acquisì i diritti e la trasmise fino al 2005. Come tradizione per quel periodo, il doppiaggio italiano cambiava i nomi delle protagoniste, con Hazuki che divenne Melody, ma questo non impedì alla serie di diventare una delle più amate dal pubblico femminile nella fascia oraria pomeridiana. Grazie anche alla bellissima sigla di apertura cantata da Cristina D'Avena Magica Doremì ancora oggi è conosciutissimo dai fan nostrani.

Nato come un anime original, Magical DoReMì ha ricevuto un adattamento manga di quattro volumi e dato il successo dell'anime furono prodotti anche due lungometraggi OAV. Per commemorare il ventesimo anniversario, nel 2020 è uscito il film di Magica Doremì.

La serie ha spento ben 24 candeline, ma che futuro c'è per Magica Doremì? Al momento non c'è ancora nulla di concreto, ma i fan non perdono la speranza di rivedere il gruppo di maghette in azione. Visto il successo della serie, non è affatto improbabile che prossimamente non possa spuntare qualche nuovo progetto, come ad esempio un completo reboot oppure un remake. Intanto, vi lasciamo al trailer del film Magical DoReMì.