3 anime dagli anni Novanta che sono migliorati con il passare del tempo!

Gli anni '90 sono stati un periodo molto florido per l'industria degli anime perché è proprio in questo periodo che sono stati sfornati diversi capolavori e opere sperimentali che hanno cambiato il modo di intendere l'animazione per sempre. Non tutte le serie che oggi sono ritenute eccezionali, all'epoca, riscossero lo stesso successo. Quali?

Slam Dunk

L'anime di Slam Dunk ha avuto il merito, insieme a Captain Tsubasa (arrivato da noi come "Holly e Benji"), di rendere interessanti e popolari gli spokon, ovvero le serie che pongono al centro della narrazione le attività sportive. Nonostante avesse un finale "anime original" che, ai tempi, non fu gradito da molte persone, la serie è di qualità altissima e, al giorno d'oggi, viene ricordata nel paese nostrano anche per un iconico doppiaggio che, a seconda delle scuole di pensiero, è tra i migliori o i peggiori della storia degli anime. Ad aumentare la popolarità di quest'opera è stato sicuramente anche il recente "The First Slam Dunk", un film che ha saputo far innamorare anche le nuove generazioni dell'universo creato da Takehiko Inoue.

Neon Genesis Evangelion

Neon Genesis Evangelion è stato incredibilmente importante per il genere mecha, perché lo ha decostruito e rivoluzionato quasi a tutto tondo. La presentazione visiva all'avanguardia, le tematiche complesse e stratificate che aveva inserito nella narrazione e le riflessioni esistenziali che suscitava rendono Evangelion una delle serie più autoriali di sempre. Purtroppo, per questioni di budget, il finale della serie risultò abbastanza statico, con un viaggio interiore del protagonista che non chiudeva gli eventi del mondo esterno a lui. Col senno di poi, non solo è stato rivalutato come geniale l'utilizzo del poco budget a disposizione, ma è uscito anche il lungometraggio "The End of Evangelion" che ha chiuso la storia, rendendo l'opera un capolavoro senza tempo.

Serial Experiments Lain

Semplicemente uno dei migliori anime della storia. Atmosfera indimenticabile, character design riconoscibile e inquietante, componente sonora minimalista e perfettamente bilanciata, una trama affascinante e un approccio alla narrazione sperimentale e appassionante. A distanza di decenni dall'uscita, questa serie risulta anche visionaria in alcune idee tecnologiche ed evoluzioni contemporanee della società. Anime imperdibile.