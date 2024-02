3 anime isekai molto interessanti del 2024 che potrebbero sorprendervi!

Ogni stagione anime contiene svariate proposte isekai per tutti i palati. In diverse occasioni, per fortuna, gli isekai hanno saputo offrire mondi paralleli davvero affascinanti, catturando anche gli spettatori più diffidenti nei confronti di questo sottogenere. A tal proposito, quali sono gli isekai che potrebbero ottenere maggiori consensi nel 2024? Parliamone!

Suicide Squad Isekai

Iniziamo con un anime che non ha ancora una data d'uscita precisa, ma che dovrebbe far parte del "roster" di isekai del 2024. Grazie al trailer di Suicide Squad Isekai, abbiamo potuto vedere un assaggio del nuovo anime targato Wit Studio, che porterà la nota Suicide Squad della DC Comics in un mondo fantasy parallelo. Joker, Harley Quinn e compagni dovranno darsi da fare per sopravvivere ai numerosi mostri che si pareranno davanti a loro, in un'opera piena di sangue e umorismo, in cui l'originalità, anche solo per i protagonisti scelti, non mancherà.

Fluffy Paradise

Attualmente in corso su Crunchyroll, Fluffy Paradise rinuncia ad ogni velleità da anime action/adventure/romantico e si concentra sulla scoperta della tranquillità interiore. Infatti, la storia vede la protagonista, una ventisettenne morta a causa delle eccessive fatiche lavorative, reincarnarsi in una bambina con la capacità di comunicare con gli animali. Anche se l'anime è generalmente uno slice of life, più di un'increspatura sembra insinuarsi dietro un mondo solo in apparenza sempre tranquillo.

Re:Monster

In quest'opera, il protagonista si reincarna in un goblin, un tipo di creatura solitamente odiata negli isekai (basti pensare a Goblin Slayer, per esempio). Il potenziale per una buona storia c'è e la light novel originale sembra simile a Vita da Slime, uno dei prodotti più amati dagli appassionati del genere isekai. Avete in programma di vedere qualche isekai quest'anno? Fateci sapere nei commenti se uno di questi 3 ha attirato la vostra attenzione.