Questi 3 anime non sono horror ma sono perfetti per Halloween

Non a tutti piace spaventarsi, ma questo non significa non celebrare Halloween al meglio. Questi cinque anime che vi proponiamo non sono spaventosi ma sono perfetti per creare quella giusta atmosfera inquietante.

Death Parade è ambientato nel bar Quindecim, una sorta di limbo in cui le anime morte dovranno decidere, attraverso dei giochi mortali. Solo una delle due anime potrà reincarnarsi, mentre l'altra finirà nel vuoto. Decim è il misterioso barman del posto, con il compito di giudicare il destino delle anime che vi si presentano. La sua routine viene scossa dall'umana Chiyuki, che gli farà da assistente e gli mostrerà cosa significano la vita e l'umanità. Qui trovate la recensione di Death Parade mentre qui c'è un primo sguardo a Death Parade di Madhouse.

Mushishi segue il ricercatore Ginko, conosciuto come Mushishi, che studia delle forme di vita chiamate "Mushi". Questi Mushi sono considerati creature che racchiudono in sé la vita, ma portano con sé delle abilità molto potenti che possono causare pericoli soprannaturali per gli esseri umani. Ginko viaggia per affrontare i pericolosi Mushi e scoprire di più riguardo ad essi.

Se non avete ancora visto Jujutsu Kaisen, questo è il momento giusto per godervi le sue due stagioni e il suo lungometraggio. La storia segue il giovane Yuji Itadori, un ragazzo come tanti con una grande passione per l'Occulto. Nonostante ciò, Yuji è dotato di un'immensa forza fisica ed è solito comportarsi da vero eroe quando i suoi amici sono in pericolo. D'un tratto, una maledizione minaccia le loro vite e dopo aver preso con sé un potente artefatto legato ad un'entità conosciuta come Sukuna Ryoumen, Yuji viene legato a Sukuna e trascinato nel pericoloso mondo della Jujustu Society.