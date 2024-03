Le 3 battaglie più belle combattute da Goku nei film di Dragon Ball Z

Anche se quasi tutti i film di Dragon Ball Z non sono canonici, ciò non significa che non abbiano saputo regalare scontri spettacolari e momenti indimenticabili. Quali sono le battaglie più significative combattute da Goku? Parliamone in questa nuova top!

3 - Goku (e poi Gogeta) vs Janemba

Il 12° film di Dragon Ball è una meraviglia sotto molti aspetti: l'ambientazione infernale, il villain dal design iconico e dai poteri affascinanti e la presenza di Paikuhan (uno dei personaggi non canonici più forti di Dragon Ball). La forma base di Janemba ricorda per certi versi Majin Bu, ma la sua capacità di attraversare le dimensioni con qualsiasi arto lo rende ancora più pericoloso ed imprevedibile. Quando si trasforma in Super Janemba, le cose si fanno difficili per Goku che cerca di tenere testa all'avversario con il Super Saiyan 3. Il confronto è purtroppo impari e Goku è costretto a fondersi con Vegeta, dando vita, per la prima volta nel franchise, a Gogeta. Posizione più bassa del podio per questo scontro poiché si conclude grazie ad una fusione.

2 - Goku vs Broly

Il Super Saiyan della leggenda è uno dei migliori film di Dragon Ball dedicati a Broly, nonché l'OAV che ha introdotto il villain nell'opera. Si tratta del misterioso Super Saiyan Leggendario che appare una volta ogni 1000 anni e che dimostra, in questa pellicola, di essere così forte da poter combattere contro molti guerrieri Z in contemporanea. L'atmosfera drammatica che si respira a causa della presenza di Broly è impareggiabile e il colpo finale sferrato da Goku, in cui sono racchiuse le ultime energie rimaste ai suoi compagni, ci ha coinvolti come poche altre volte.

1 - Goku vs Hildegarn

L'eroe del pianeta Conuts contiene lo scontro in cui il Super Saiyan 3 di Goku ha brillato maggiormente. Il nemico è Hildegarn, un Kaiju tenuto a bada per anni da Tapion, un guerriero equipaggiato con una spada ed un'ocarina, chiaro richiamo a Link, il protagonista della saga videoludica di The Legend of Zelda. Per uccidere un avversario di tale portata, Goku sfodera il suo leggendario Pugno del Drago in una sequenza che è semplicemente storia dell'animazione.

