3 buchi di trama in Dragon Ball che Toriyama non ha mai chiarito

Forse l'immortalità di Dragon Ball passa anche da questo, un'imperfezione che che rimarrà tale, fra leggende ed errori, dato che ci sono buchi di trama nel manga che Toriyama non ha mai chiarito. Ne scegliamo tre, perché il Maestro era il Maestro anche per i suoi difetti.

Partiamo con quello più conosciuto e forse più grosso di tutto Dragon Ball, cioè il famigerato nucleo di Cell che se non viene distrutto può rigenerare all'infinito il personaggio. Stando a lui si trova nel suo cervello, solo che quando Goku lo colpisce con la Kamehameha istantanea lo disintegra dal bacino in su, ma Cell si rigenera lo stesso. Qua vi lasciamo anche le migliori Kamehameha di gruppo in Dragon Ball.

Ci sarebbe poi la questione della Stanza dello Spirito e del Tempo. In teoria potrebbe ospitare solo due persone, eppure a un certo punto ce ne sono quattro a tempo (Gohan, Trunks, Piccolo e Majin Bu) assieme al fatto che Piccolo riesce a comunicare con i due giovani Saiyan in tempo reale nonostante si trovino in una dimensione diversa in cui il tempo è rallentato.

E poi facciamo una doppietta di incongruenze assurde che giusto Dragon Ball può inventarsi. La prima è Beerus che dice di aver sterminato tutti i dinosauri sulla Terra, elemento impossibile dato che Goku più volte si scontra con le bestie preistoriche. E poi la barba di Goku e Vegeta: il Principe dei Saiyan dice chiaramente che i capelli della sua razza non crescono, eppure ai due cresce la barba in Dragon Ball Super. Magari capelli no e barba sì dai.

E voi le ricordavate tutte? Quali altri buchi di trama e incongruenze di Dragon Ball vi vengono in mente? Diteci la vostra nei commenti! Noi vi lasciamo a come è organizzato l'aldilà in Dragon Ball.

Su Ridi che è meglio è uno dei più venduti di oggi.