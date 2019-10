La 3° puntata di The Hero Is Overpowered but Overly Cautious vedrà qualche ritardo

A quanto pare, l'interessante The Hero Is Overpowered but Overly Cautious, anime tratto dal manga di Light Tuchihi, vedrà un piccolo ritardo nell'uscita degli episodi. In particolare, è stato svelato che il terzo episodio dell'anime verrà posticipato dal 16 ottobre al 23 ottobre, con la seconda puntata che sarà nuovamente rilasciato.

Secondo quanto dichiarato, il ritardo sembrerebbe essere dovuto a circostanze non meglio specificate legate all'avanzamento della produzione. L'opera ha visto nello staff vari membri di spicco tra cui figura Masayuki Sakoi come director, Kenta Ihara come supervisore degli script e Mai Toda al lavoro sul character design.

L'opera è ambientata in un mondo fantasy in pericolo dove la potente dea Rista si ritrova costretta a evocare un eroe da un altro mondo per poter riportare la pace. Alla richiesta d'aiuto risponde Seiya, il quale si rivela immediatamente un eroe dalle capacità eccezionali e praticamente invincibile. Tanta forza trova però un contraltare nella sua indole, particolarmente - e spesso inutilmente - cauta. Seiya è attento a ogni piccolo dettaglio anche nelle situazioni più inutili, si porta dietro innumerevole equipaggiamento aggiuntivo per sicurezza e ogni azione completabile in pochi istanti può richiedere intere ore di preparazione preliminare.

La serie - di cui sono stati rilasciati anche vari trailer dedicati ai numerosi personaggi dell'opera - è stata lanciata sul sito web Kakuyomu mentre il primo volume comprensivo d'illustrazioni è stato rilasciato grazie al contributo di Kadokawa. All'opera cartacea ha successivamente fatto seguito un'opera animata il cui primo episodio è giunto in Giappone lo scorso 2 ottobre, mentre Aniplus si sta occupando di rilasciare le varie puntate in simulcast con la release nipponica.