3 manga che hanno terribilmente deluso dopo un inizio promettente

Esistono manga come Fruits Basket e Heavenly Delusion che partono con una premessa poco interessante o originale e poi si rivelano dei gioielli di inestimabile valore. Purtroppo, molto più frequentemente accade il contrario. Quali sono i manga che hanno tradito le aspettative iniziali, peggiorando nel tempo?

Tokyo Revengers

La storia è incentrata su Takemichi, un ragazzo che acquisisce la capacità di tornare indietro nel tempo e che usa questo potere per indagare sui motivi dell'omicidio di una sua ex fidanzata del passato. La cosa triste di questo manga è che, dopo un incipit intrigante, ha palesato immediatamente diverse ingenuità narrative che non hanno permesso ai lettori di sentirsi coinvolti pienamente nel racconto. In più, anche la conclusione dell'opera di Ken Wakui è stata recepita molto male dalla fanbase, che l'ha trovata incoerente con il resto della serie e sminuente del contenuto dei capitoli precedenti. Eppure, c'è comunque chi ha dato un punto di vista alternativo al finale di Tokyo Revengers.

Death Note

Death Note è un cult che ha fatto appassionare milioni di persone al mondo dei manga con una trama dal ritmo sempre incalzante e con il confronto mentale tra Light e L che resta una delle cose più interessanti mai viste in un thriller psicologico. Anche i migliori, però, sbagliano. A metà manga, sfortunatamente, Death Note ha la brutta idea di dare una forte accelerata al rapporto tra protagonista ed antagonista e la seconda parte della storia diventa sempre meno coinvolgente, capitolo dopo capitolo, per poi terminare con un finale probabilmente di buon livello, ma tirato troppo per le lunghe.

To Your Eternity

Chiudiamo con uno dei manga drammatici più popolari degli ultimi anni. Il viaggio di Fushi, un essere immortale creato per proteggere il mondo, è delicato, toccante e quasi educativo. Dopo averci commosso per svariati capitoli, l'autrice sceglie, in modo infelice, di far acquisire a Fushi l'abilità di riportare in vita i propri amici, annullando il senso dei sacrifici e delle lezioni di vita apprese dal protagonista. È per questa ragione che non sono molto alte le aspettative per la terza stagione anime di To Your Eternity, annunciata di recente.

