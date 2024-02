I 3 migliori anime isekai ambientati nei mondi dei videogiochi

Uno degli elementi più evidenti dell'industria anime è la popolarità degli isekai, che accompagnano gli appassionati stagione dopo stagione. Spesso, i mondi degli isekai sono ispirati a quelli dei videogiochi, ma non sempre viene esplicitato. Proprio per questo, quali sono, piuttosto, i migliori isekai dichiaratamente ambientati nei videogiochi?

Sword Art Online (Primo Cour)

Pur essendo abbastanza scontato, non possiamo non citare l'anime che ha fatto sì che il fenomeno isekai crescesse. Ambientato ad Aincrad, almeno nella parte 1 della prima stagione, Sword Art Online è diventato un'icona del medium, ospitando battaglie memorabili, protagonisti fortissimi (e dolcissimi, insieme) e una colonna sonora monumentale. Anche Sword Art Online: Alicization è una stagione che, come la prima, ha saputo lasciare il segno, grazie allo splendido lavoro lato atmosfera ed animazioni svolto da A1 - Pictures.

.hack // Sign

Questo anime è spesso considerato una sorta di precursore degli anime isekai ambientati nei videogiochi, ma ha dei toni molto diversi dalle serie che lo seguiranno. Il protagonista, Tsukasa, si risveglia in "The World", un MMORPG, senza avere alcun ricordo o la possibilità di andarsene. L'anime non fa dell'azione il suo focus principale e, al contrario, si muove a ritmi lenti, dando enorme spazio alla psiche di Tsukasa e al suo modo di relazionarsi con gli altri.

Log Horizon

La serie in questione prende una strada ancora diversa da quelle evidenziate in precedenza. Pur avendo dalla sua buone sequenze action e una gradevolissima crescita dei personaggi, l'opera fa un gran lavoro nel costruire ed approfondire Elder Tale, il mondo MMORPG in cui è ambientata. Inoltre, il protagonista fa affidamento sul cervello piuttosto che sulla forza bruta. La prima stagione, come per Sword Art Online, resta la migliore.