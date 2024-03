Le 3 migliori romcom che ancora non hanno un adattamento animato

Gli anime romantici hanno sempre beneficiato della presenza di prodotti di grande qualità che hanno mantenuto intatta la popolarità del genere negli anni. Lo dimostra il successo di alcuni fenomeni degli ultimi anni come My Dress-up Darling, Kaguya-sama: Love is War e Horimiya. Quali sono i manga romcom che meriterebbero una trasposizione anime?

3 - A Boy Raised by Gods Wiil Be The Strongest

Il manga di Ryosuke Hata ha diversi elementi classici che gli appassionati degli shonen apprezzeranno: senso di avventura, tanta azione e una storia dal ritmo altissimo. Il protagonista della storia viene cresciuto da tre divinità grazie alle quali ha appreso i segreti della magia e della scherma. Ad un certo punto, è costretto a intraprendere un viaggio, accompagnato dalla sacerdotessa Lunamaria, per salvare il mondo, e capirne di più sulle proprie origini.

2 - A School Frozen in Time

Tratto da una novel, questo manga assomiglia, dal punto di vista artistico, a Death Note, il gioiello di Oba e Obata. La narrazione si concentra su due ragazzi molto amici rimasti intrappolati nella loro scuola nel momento in cui uno studente si è tolto la vita. Per venire fuori da questa situazione, dovranno ricordare il nome della persona che si è suicidata.

1 - Minato's Laundromat

Il manga in questione racconta una storia d'amore molto dolce tra i due protagonisti, Akira e Shintaro. Il primo viene da una relazione passata traumatica e da un lavoro che gli ha risucchiato tutte le energie, quindi è interessante scoprire come gestirà la dichiarazione d'amore improvvisa che arriva da Shintaro.

Conoscevate questi manga? Quali romcom vorreste vedere animate? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto, per i fan delle storie romantiche, vi ricordiamo che, visto il successo ottenuto, Horimiya potrebbe avere un sequel.