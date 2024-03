I 3 migliori spokon (+ bonus) fedeli allo sport che rappresentano

Anche se molti di noi sono cresciuti a pane e Captain Tsubasa, di cui è stata annunciata la fine recentemente, esistono molte gemme spokon dell'animazione giapponese che hanno interpretato il genere diversamente, rappresentando gli sport trattati in modo realistico, senza esagerazioni. Quali sono gli anime spokon più fedeli al realismo?

Slam Dunk

Iniziamo con un'opera immortale sul basket che, con The First Slam Dunk, ha saputo tornare sulla bocca di tutti negli ultimi mesi. Il racconto di crescita di Hanamichi Sakuragi, teppista dal carattere difficile e problematico, è profondo, divertente e indimenticabile. L'opera, sia sotto il profilo della caratterizzazione psicologica dei personaggi che sotto quello sportivo, fa un grande lavoro. Le partite hanno un ritmo fluido, veloce e dinamico e non ci sono colpi particolari, "mosse altisonanti" o rallenty che spezzano il ritmo e allungano i match. Le splendide animazioni fanno da cornice ad una storia meravigliosa di sport, amicizia, sogni e speranze.

Major

Questo spokon vede il giovane Honda cercare di seguire le orme del padre, ex fenomeno del baseball. Il merito di quest'opera è di saper dare gestire sia il percorso di un ragazzo con un sogno da realizzare come Honda, sia quello di un adulto (il padre del protagonista) alle prese con la morte della moglie e che deve scendere a patti con l'infortunio che gli ha rovinato la carriera.

Ping Pong The Animation

Questo originalissimo anime diretto e sceneggiato da Masaki Yuasa è forse uno dei migliori anime mai realizzati. Non solo è un eccelso manuale dedicato al Ping Pong, ma è anche uno splendido racconto di formazione che delinea alla perfezione l'introspezione psicologica dei suoi protagonisti, le dinamiche enormemente competitive che caratterizzano questo sport e mette in scena ogni situazione con un estro registico e un art style fuori dal comune.

Menzioni speciali per Run with the Wind, Hajime no Ippo e Free! che hanno trasmesso con grande realismo e dedizione l'amore per la Corsa, il Pugilato e il Nuoto Competitivo, lasciando un segno indelebile nel mondo degli anime.