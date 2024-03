3 nemici fortissimi di Naruto Shippuden che Boruto potrebbe facilmente sconfiggere

Kishimoto ha creato in Naruto villain persino più popolari del protagonista, grazie ad un character design meraviglioso e alle abilità particolari che ha donato a questi inquietanti personaggi. Molti di loro sono ormai stati superati agilmente in capacità e forza dal figlio di Naruto, Boruto, che è diventato un ninja formidabile. Parliamone!

3 - Hidan

Il devoto seguace di Jashin può trasformarsi, grazie ad una tecnica proibita, in una sorta di bambola vudù vivente, non lasciando scampo agli avversari. Presentato nella serie come villain immortale e apparentemente invincibile, Hidan può essere in realtà sconfitto da diverse tecniche presenti in Naruto. Se Hidan non ottiene il sangue di Boruto, la tecnica non si attiva, quindi al figlio dell'Hokage basta mantenere le distanze e combatterlo con i potenziamenti offerti dal Karma.

2 - Kakuzu

Il compagno di Hidan è il secondo "immortale" introdotto nella serie, a causa dei molteplici cuori strappati ad altri ninja e poi inseriti nel suo corpo grazie ai filamenti neri prodotti dalle Tecnica Proibita del Rancore della Terra. Ancora una volta, il Karma potrebbe facilmente sovrastare i poteri di Kakuzu perché può assorbire tutti i ninjutsu di Kakuzu e distruggerlo con la forza bruta, senza contare che con la Moltiplicazione del Corpo potrebbe eludere la presa dei filamenti neri.

1 - Kisame

L'ex Spadaccino della Nebbia, quando ancora brandiva Samehada, era un pericoloso ninja dotato di riserve di chakra paragonabili a quelle delle Forze Portanti (o Jinchuriki). La capacità di risucchiare il chakra di Kisame e Samehada avrebbe potuto mettere in seria difficoltà Boruto e fargli perdere conoscenza, ma cosa succede quando il ninja biondo sviene? Momoshiki potrebbe agilmente prendere il controllo del corpo del giovane e annientare Kisame con una facilità disarmante.

Su Scottecs Gigazine 9 - JasMine Craft è uno dei più venduti di oggi.