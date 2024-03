I 3 personaggi degli anime dalla morale più oscura e discutibile

Solitamente nel mondo dell'animazione, così come quello del fumetto giapponese, si tende a presentare dei protagonisti caratterizzati da tratti positivi, per comunicare e veicolare messaggi e valori, quali bontà, impegno, sacrificio, amicizia, amore, ai lettori. Esistono, però, anche personaggi negativi affascinanti e dalla morale dubbia.

Andiamo quindi a vedere chi, tra i protagonisti degli anime, merita di trovarsi nella top 3 dei personaggi dalla morale più oscura e discutibile.

Iniziamo da Lelouch Vi Britannia, protagonista di Code Geass: Lelouch of the Rebellion il cui obiettivo principale era uccidere suo padre, Imperatore di Britannia, e per farlo doveva guidare una rivolta per sovvertire l’ordine dell’Impero. Nascondendosi dietro la maschera di Zero, Lelouch ha sfruttato il sostegno dei suoi seguaci per un fine egoistico, arrivando a tradirli e a farli morire inseguendo una causa personale.

In seconda posizione troviamo Light Yagami, protagonista di Death Note, serie che ebbe un successo clamoroso e che viene riconosciuta ancora oggi tra i migliori shonen ma scritti. Annoiato dalla routine delle sue giornate e dai pochi stimoli intellettuali a scuola, Light raccoglie un quaderno con cui inizia la sua personalissima crociata per estirpare il male dalla Terra. Decide infatti di sfruttare i poteri del quaderno per uccidere quanti più criminali possibile, trasformandosi in un mietitore e arrivando ad eliminare anche innocenti, chiunque avrebbe rappresentato un ostacolo per la realizzazione del suo sogno. Alla fine, Light diventerà un mostro, eccessivamente sicuro di sé, al punto in cui non riuscirà più a riconoscere la netta differenza tra bene e male.

Il titolo di protagonista dalla morale più discutibile va però a Eren Jaeger dell’Attacco dei Giganti. Presentato come un eroe, un soldato impegnatosi a raggiungere una buona preparazione per uccidere tutti i Giganti, Eren si tramuterà nella peggior minaccia dell’umanità. Scoperta la verità sull’isola di Paradis e sulla condizione di confinamento degli Eldiani, Eren acquisirà sempre più poteri e deciderà infatti di avviare una marcia di Giganti Colossali con la quale attaccare e devastare le nazioni del resto del mondo. Una guerra distruttiva per donare la libertà ai suoi simili. Migliaia, milioni di vite distrutte per un fine rivelatosi irrealizzabile.

