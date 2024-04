3 personaggi molto forti di Dragon Ball Super che la Pan di GT potrebbe sconfiggere

Dragon Ball GT, ambientato cinque anni dopo l'epilogo di Dragon Ball Z, presenta alcune discrepanze rispetto a Dragon Ball Super, come l'età dei personaggi. Pan, ad esempio, è già una guerriera in GT, mentre in Super ha solo quattro anni. Eppure, la ragazza dimostra di poter battere diversi personaggi di Dragon Ball Super, sia eroi che cattivi.

Jaco, agente della Pattuglia Galattica, è un personaggio divertente introdotto nell'opera "Jaco The Galactic Patrolman". È un alieno di bassa statura comparata a quella degli umani, ha la pelle viola in tutto il corpo tranne sul viso, che è di colore azzurro chiaro. Indossa l'uniforme della Pattuglia Galattica, costituita da un'armatura, guanti e stivali di colore bianco. In Super, Jaco dimostra di possedere alcune abilità in combattimento, tuttavia non sono paragonabili alla forza dimostrata da Pan in GT. Inoltre, la passione per il combattimento della ragazza e la sua eredità Saiyan le darebbero un chiaro vantaggio su di lui.

Mai del Futuro, combattente della Resistenza nella linea temporale di Trunks, è un personaggio affascinante. È tiratrice addestrata e stratega competente. Sopravvive in una realtà desolata dove la maggior parte degli eroi è stata annientata. Probabilmente però, non avrebbe alcuna possibilità contro Pan, che ha affrontato situazioni apocalittiche come l'assalto di Baby alla Terra in Dragon Ball GT.

Yamcha, un tempo abile artista marziale, perde la sua passione per il combattimento nel corso della serie. Diventa progressivamente il "sacco da boxe" di Dragon Ball e non si riprende mai dalla morte dei Saibamen, diventata un meme di Dragon Ball Z. I traguardi raggiunti da Pan in Dragon Ball GT sono decisamente superiori a qualsiasi risultato di Yamcha. Non solo Pan di GT lo batterebbe, ma anche la sua controparte di quattro anni in Dragon Ball Super.

