3 villain degli anime moderni che ci hanno stregato per la loro originalità

Le variazioni a cui sono dovuti andare incontro gli anime moderni, e in particolare gli shōnen, per rispondere alle sensibilità e alle esigenze del pubblico contemporaneo, hanno comportato una vera e propria rifondazione dei tropi che li hanno storicamente contraddistinti. A partire dall'evoluzione di cui è stata oggetto la figura del villain.

Ad oggi è impossibile per un anime che desideri catalizzare l'attenzione del (nuovo) pubblico articolare il racconto attorno ad un villain monodimensionale, piatto, il cui spettro di emozioni, gesti e sensazioni provate risponde allo stesso canone di malvagità, senza che dietro le sue azioni si nascondano delle istanze non solo comprensibili, ma anche condivisibili da un prospettiva puramente narrativo-drammatica. Ora la presenza di un nemico che compromette le sorti degli eroi per il solo piacere di vedere il mondo bruciare, quasi la sua rabbia fosse il frutto di un'eredità che considera il male come una fonte endemicamente malvagia e priva di alcuna logica, non è più proponibile, proprio perché gli spettatori hanno bisogno di identificarsi – e quindi di investire emotivamente – anche in quelle figure di cui non si condividono gli ideali o le intenzioni, ma che appaiono fondamentali per la sublimazione positiva del rapporto pubblico-testo.

Ecco allora che molte serie odierne assegnano alla figura dell'antagonista non solo dei canoni (identitari e di pensiero) più stratificati e complessi, ma li pongono in una posizione di rilievo assoluto, sia in termini narrativi, sia per la generazione dell'investimento emotivo del pubblico. Come abbiamo visto nella nostra ricognizione sui villain degli anime dalle fisicità più inquietanti, gli autori tendono ora a servirsi di strategie di natura diversa per rendere magnetico un personaggio dai valori endemicamente oscuri e opinabili, non individuabili perciò nella sola caratterizzazione negativa delle figure.

Un approccio interessante lo troviamo nel villain del momento: Ryomen Sukuna. Per quanto la maledizione non abbia giocato un ruolo di rilievo nel corso del primo ciclo di episodi, è nel momento in cui l'adattamento animato del manga di Gege Akutami è entrato in una delle sue saghe migliori, cioè l'arco di Shibuya, che i tratti del personaggio sono stati oggetto della loro codificazione definitiva. Qui Sukuna non solo ha dato vita ad una delle quattro sequenze più folgoranti di Jujutsu Kaisen 2, ma ha dimostrato attraverso la distruzione urbana del popoloso quartiere di Tokyo i motivi che lo rendono una figura così temuta (e al tempo stesso affascinante) nell'immaginario del manga. Un dato che non va ricondotto solamente allo spirito mefistofelico che attraversa ogni sua intenzione o gesto, ma che possiamo legare anche alla peculiarità fisica che lo caratterizza. D'altronde Sukuna ha le sembianze di Itadori, un fattore che a livello inconscio genera in chi guarda lo stesso grado di investimento emotivo che si fa generalmente risalire all'eroe, di cui replica ogni tratto anatomico.

Un altro villain che ha portato i lettori/spettatori ad adottare il punto di vista dell'antagonista è Hisoka. Per quanto Hunter x Hunter abbia sempre sfocato le differenze tra giusto e sbagliato, arrivando a cancellare ogni istanza che portasse a considerare un dato personaggio come “eroico” o “malvagio”, in questo senso l'ex membro della Brigata Fantasma ha esaltato questa logica a punto focale del suo spettro identitario, tanto che viene anche difficile definirlo “villain” se considerati i significati a cui questa parola generalmente conduce. In quanto Hunter, appare come un essere spietato, e sul grado di visceralità e grettezza a cui Hisoka può tendere non si nutrono a riguardo dubbi; ma ciò che genera la fascinazione nei suoi confronti è proprio l'incostanza che caratterizza i suoi atteggiamenti, come se le azioni dell'uomo fossero talmente impervie alla logica, all'etica o al giudizio, da non poter esser confinate in una sola etichetta. Portando così qualunque amante del manga ad essere stregato da un personaggio, che a tutti gli effetti ci appare come una meravigliosa anomalia.

Ma una lista sui villain moderni più magnetici e originali non può che culminare con Canute. Il regnante, per quanto non sia riconducibile alle proprietà tipiche dell'antagonista shōnen, anche perché inserito in un contesto da “seinen” come quello della seconda metà di Vinland Saga, è forse ad oggi il personaggio degli anime più apertamente influenzato dalle narrazioni shakespeariane. La sua è, a tutti gli effetti, una figura tragica, di un uomo che arriva ad abbandonare deliberatamente le debolezze (e anche i valori positivi) del passato con una certa gradualità, fino a trovare nella disumanizzazione la sua dimensione ideale, l'unica cornice in cui può rispondere alle ingiustizie e alle prevaricazioni subite durante il percorso di crescita, affogando tutte le crisi che lo caratterizzano nel potere regale. Che il più delle volte si traduce in una scia infinita di sangue, i cui effetti non smetteranno mai di tormentare l'animo dell'uomo.