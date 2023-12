I 30 migliori manga secondo il Da Vinci Magazine: in cima c'è una sorpresa!

A poche settimane dalla fine dell'anno la rivista mensile Da Vinci di Kadokawa tira le somme sugli ultimi 365 giorni. Il prestigioso premio 'Da Vinci Book of the Year' è stato assegnato, ma a riscuoterlo è un'opera che nessuno si sarebbe aspettato. Ecco quale manga ha ricevuto questo blasonato titolo.

Complice lo svolgimento dei Mondiali di calcio in estate, la buona prestazione della nazionale giapponese e il debutto dell'adattamento animato, Blue Lock è il manga più venduto del 2023 in Giappone. Per quanto riguarda le vendite dei singoli volumi sono ONE PIECE e Jujutsu Kaisen a dominare l'annata. Nessuna di queste opere è la vincitrice del 'Da Vinci Book of the Year'.

Il manga premiato dal mensile edito da Kadokawa è Ikoku Nikki di Tomoko Yamashita. La storia dell'opera ruota intorno a una scrittrice di 35 anni di nome Makio e sulla quindicenne nipote Asa. Dopo la morte dei genitori di Asa, Makio decise di prendersene cura. Makio impara così a vivere in compagnia di qualcun altro, mentre la ragazza a convivere con qualcuno che di adulto ne ha ben poco.

La seconda posizione è stata invece agguantata da The Guy She Was Interested In Wasn't a Guy at All di Arai Sumiko. In questa commedia musicale romantica, Aya Oosawa si innamora dell'impiegato al negozio di musica in cui suole fermarsi. Scoprirà però che il suo amore non è realmente un ragazzo. A chiudere il podio troviamo ONE PIECE, re di Weekly Shonen Jump da ormai decenni. Le posizioni fino alla trentesima è invece possibile consultarle nel tweet in calce all'articolo.