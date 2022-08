I 30 migliori manga sportivi secondo i giapponesi: l'esito del sondaggio

In Giappone, il fumetto non spazia in un solo genere e non è dedicato a un solo target. Il grande numero di mangaka, di case editrici e di riviste fa in modo che ogni prodotto sia diverso dagli altri: c'è il manga di avventura dedicato ai ragazzi, i manga più seriosi per gli adulti, ma non mancano ovviamente anche i famosi manga spokon.

Squadra, adrenalina, vigore agonistico e tanto altro ancora la fa da padrone nei manga sportivi. Una grande fucina di manga spokon è stata Weekly Shonen Jump, che tra le sue fila può vantare i successi di Haikyu e Slam Dunk, ma non solo. Ma anche le altre riviste sono state capaci di dire la loro, selezionando alcuni titoli che hanno fatto la storia. Ma quali sono i 30 migliori manga spokon secondo il pubblico giapponese?

Fuji TV ha trasmesso il programma Junk Sports TV Show, durante il quale è stato trasmesso l'esito di un sondaggio intitolato "Classifica dei manga sportivi più forti" dove sono stati selezionati ben 2100 lavori. 1384 studenti delle università sportive hanno dato il loro voto, con questo risultato:

Haikyu Slam Dunk Major Kuroko's Basket Ace of Diamond Ao Ashi Blue Lock Inazuma Eleven Captain Tsubasa Days Ahiru no Sora Yowamushi Pedal Be Blues! Hajime no Ippo Giant Killing Battle Studies Area no Kishi Prince of Tennis Baby Steps Dokaben Eyeshield 21 Harigane Service Touch Angel Voice Bungo Shoot! Ping Pong Okiku Furikabutte One Outs All Out / Burning Kabaddi a pari merito

Trenta titoli i quali alcuni saranno sconosciuti ai più, ma la cima della classifica è tutta per titoli famosissimi come Haikyu e Slam Dunk, già menzionati prima, e Touch di Mitsuru Adachi, un sempreverde nel settore sportivo. Non manca poi qualche seinen di successo come Giant Killing. Qual è il vostro preferito tra questi?

E proprio Slam Dunk tornerà al cinema con un nuovo film.