Più di 300.000 voti per il 2° sondaggio di popolarità di Konosuba, scopriamo il vincitore

Kadokawa ha finalmente annunciato i risultati del secondo sondaggio di popolarità riservato ai personaggi di Konosuba, l'esilarante opera di Natsume Akatuski. Gli utenti hanno potuto votare una volta al giorno dal 1 novembre al 5 dicembre sul sito online, scegliendo uno dei 38 personaggi in lista. Il totale è stato di circa 300,000 voti validi.

Secondo quanto riportato dal sito web, Aqua avrebbe dominato con 3,389,400 punti, quasi il quadruplo di quelli guadagnati dalla ex reginetta Megumin. Ovviamente però non staremmo parlando di Konosuba se non ci fosse un trucchetto: Aqua infatti è stato l'unico personaggio a poter contare su due pulsanti per il voto, uno comune da dieci punti e un "Pulsante speciale dell'Ordine di Axis" da cinquanta. A conti fatti dunque, Megumin avrebbe nuovamente vinto con un totale di 755,870 voti, contro i 699,000 regolari di Aqua.

Di seguito potete dare un'occhiata alla nuova top 10 stilata per punteggio. Vi ricordiamo che per ottenere il numero totale di voti conquistati da ciascun personaggio è sufficiente dividere per dieci.

Secondo sondaggio di popolarità Konosuba

Aqua - 3,389,400 punti (3,363,000 dai fedeli dell'Ordine di Axis) Megumin - 755,870 Darkness - 208,570 Iris - 207,910 Yunyun - 193,600 Eris - 174,990 Kazuma - 102,490 Wiz - 95,070 Chris - 69,520 Vanir - 51,830

Il sondaggio è stato redatto nel periodo di diffusione dell'apprezzatissimo film di Konosuba, motivo per cui alcuni personaggi secondari come Yunyun si ritrovano in una posizione così elevata.

E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro preferito? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo splendido cosplay di Megumin!