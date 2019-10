31 anni e 1472 episodi dopo, il celebre anime Anpanman cambierà la sua sigla di apertura!

Il giorno dopo l'incredibile annuncio legato alla conclusione di Rakudai Ninja Rentaro, il secondo anime più longevo della storia, è arrivata un'altra notizia scioccante per tutti i fan delle serie giapponesi. Anpanman infatti, l'anime tratto dall'opera di Takashi Yanase, ha deciso di salutare la sua storica opening 31 anni dopo il suo debutto.

Alcuni rumors riguardanti questo cambiamento cominciarono a circolare lo scorso martedì, quando dei membri dello staff dichiararono di voler rinnovare l'anime. Akinori Nagaoka, il regista dell'adattamento, ha successivamente confermato che la vecchia sigla sarebbe stata modificata a partire da oggi, venerdì 4 ottobre 2019.

Dopo una discussione interna comunque, il team avrebbe deciso di compiere un passo alla volta e di continuare quindi ad utilizzare la canzone "Anpanman's March". Nonostante usufruisca della stessa sigla musicale però, la nuova opening presenta grosse differenze con la precedente sul fronte delle animazioni.

Anpanman è un supereroe per bambini creato a forma di anpan, un comune dolce giapponese. Dopo più di 30 anni dalla trasmissione della premiere, il personaggio continua a registrare numeri da record in termini di vendite. Molti celebri mangaka hanno inoltre dichiarato di aver preso ispirazione dal lavoro di Takashi Yanase per la creazione delle loro opere.

E voi cosa ne pensate? Conoscete questo personaggio? Fatecelo sapere lasciando un commento! Nel caso in cui invece foste alla ricerca di qualche novità, vi consigliamo di dare un'occhiata ai nuovissimi Zo Zo Zombie e OBSOLETE.