341 Sentoudan, il nuovo manga dell'autore di Black Lagoon è in arrivo

341 Sentoudan è il nuovo manga di Rei Hiroe, autore di Black Lagoon, serie ripetutamente messa in pausa e lanciata su Monthly Sunday GX nel 2002. Dopo cinque anni di attesa, con il numero 10 pubblicato nel maggio del 2014 e l'11 il 24 novembre, ora il ritorno dei tankobon firmati Hiroe è realtà.

341 Sentoudan (in inglese Combat Team 341) sarà pubblicato su Monthly Shonen Sunday di Shogakukan, nota anche come Gessan, ma se in origine era previsto per questa primavera, la nuova data di pubblicazione è ora fissata per giugno. Le vicende sono interamente ambientate in un caotico luogo di battaglia, su un fronte in guerra: il protagonista si ritroverà a capo di una squadra di combattimento che sta cercando di salvaguardare la terra circostante. La storia segue le forti emozioni dei giovani soldati, che si ritrovano sparpagliati sul campo di battaglia.



Gessan sarà pubblicata il prossimo 12 giugno: tra un mese esatto, quindi, potremo sapere di più sul nuovo lavoro di Rei Hiroe, nel frattempo ancora alle prese con Black Lagoon.