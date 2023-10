Questi 4 anime romantici vi aiuteranno ad apprezzare di più il genere!

Molti fan degli anime si annoiano a vedere sempre i soliti cliché negli anime romantici. L'alternativa è quella di stravolgere il genere, in modo da sovvertire le aspettative. Oggi vi consigliamo cinque titoli che si differenziano dai classici anime romantici per i temi e la trama.

Normalmente le storie d'amore shojo seguono una dolce ragazza come protagonista, ma My Love Story!! segue uno studente delle scuole superiori di nome Takeo. È diverso dalla maggior parte degli interessi amorosi: è protettivo e gentile, nonostante il suo aspetto fisico che, purtroppo, ha allontanato diverse ragazze in passato. La piccola e dolce Rinko se ne innamora perdutamente, ma è molto più iperprotettiva di quanto sembri.

Endo & Kobayashi Live! The Latest On Tsundere Villainess Lieselotte è ambientato in un videogioco e Lieselotte è uno dei personaggi, ma i suoi comportamenti inducono il pubblico a pensare che sia la cattiva della sua storia. I giocatori si rendono conto che è semplicemente una classica tsundere degli anime e ha solo bisogno di un po' di aiuto per esprimersi.

Monthly Girls' Nozaki-kun è un anime che esamina i cliché romantici dei manga shojo. Chiyo è una deredere un po' goffa, ma ha anche una mente propria e non è definita dal suo interesse amoroso. Nozaki è una deliziosa contraddizione, in quanto è un giovane fumettista di manga shojo ma non conosce il romanticismo o sentimenti amorosi simili. L'anime esplora anche il lavoro dei mangaka che farà sicuramente interessare gli appassionati.

Science Fell in Love, So I Tried to Prove It esamina l'idea dell'amore e della narrativa romantica attraverso gli occhi di due scienziati maldestri. Yukimura crede che l'amore e l'attrazione offuscano la mente, quindi cerca di trattenere i suoi sentimenti. Tuttavia, lui e il suo interesse amoroso Ayame si confessano piuttosto presto e questo li porta ad esaminare i loro sentimenti da vicino.