Il 4 aprile debutta su Crunchyroll il primo episodio di Sing 'Yesterday' for Me

Siete pronti alle forti emozioni, alle lacrime e a immergervi nella vita quotidiana del Giappone, rifugiandovi nei vicoli caratteristici del paese del Sol Levante che ormai, anime dopo anime abbiamo imparato a conoscere? Il 4 aprile sulla piattaforma di streaming anime, Crunchyroll, farà il suo debutto Sing "Yesterday" for Me.

Dal titolo originale, Yesterday o Utatte, l'anime è la trasposizione di una serie manga iniziata nel lontano 1997 e conclusasi nel 2015 composta da undici volumi e 113 capitoli. Se hai avuto modo di leggerla allora saprai che è una serie di genere drammatico, sentimentale e slice of life. Una serie che dal video anteprima postato dalla pagina Facebook ufficiali Crunchyroll, e che abbiamo riportato in calce all'articolo, sembra godere di un buon comparto tecnico a livello di animazione e, dalle premesse, sembrerebbe anche avere una trama molto avvincente specialmente per gli amanti del genere.

Citando la didascalia sul post pubblicato sui social dalla piattaforma anime di streaming, "si prevedono emozioni a non finire". Emozioni che sicuramente proveremo nel seguire le vicende di un semplice impiegato a un konbini, Rikuo Uozumi, ragazzo la cui mancanza di ambizione lo ha portato a finire il liceo e a trovare lavoro senza preoccuparsi di una prospettiva di crescita, e la sua ex compagna di classe e fidanzata Haru Nonaka, che ricomparirà nella sua vita all'improvviso insieme al corvo addomesticato da cui è inseparabile.

L'anime sarà composto in totale da dodici episodi e sarà disponibile ogni sabato sera alle 20.00 su Crunchyroll. La stagione primaverile è finalmente alle porte è questo sarà solo una delle tante novità che debutteranno. Abbiamo già potuto ammirare il primo episodio uscito sempre su Crunchyroll di Tower of God, anime che sara composto da 13 episodi.

Vedendo l'anteprima video, che idea ti sei fatto/a su Sing "Yesterday" for Me? Hai già letto il manga oppure no? Lo hai apprezzato? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.