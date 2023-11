Quali sono i 4 misteri più grandi degli anime moderni? Da Chainsaw Man a My Hero Academia

Ci sono alcuni degli anime odierni che hanno fatto ri-innamorare i fan all'industria nipponica, attraverso delle trame originali e intriganti. In particolare, ci sono degli anime che, ancora oggi, devono ancora svelare alcuni importanti misteri. Ma quali sono?

Primo fra tutti, in Chainsaw Man ci vengono presentati alcuni dei Cavalieri dell'Apocalisse, ossia i diavoli più forti dell'universo di Denji. Ancora oggi, sia nel manga che nell'anime, deve ancora essere svelata la vera identità del Diavolo Morte. E' un ibrido o un potentissimo demone? Tutto questo è ancora da definire e i fan del franchise non hanno assolutamente idea di chi possa essere. Al momento, queste sono le informazioni che abbiamo sulla seconda stagione di Chainsaw Man.

Sukuna è sicuramente uno degli antagonisti più enigmatici di Jujutsu Kaisen. Nonostante il suo ruolo così importante della serie, deve ancora essere rivelata l'origine di Sukuna. Visto che tutti gli altri personaggi di JJK hanno una backstory interessante e rilevante, potrebbe essere altrettanto curioso scoprire il passato del Re delle Maledizioni.

In Spy x Family, Twilight e Yor lavorano rispettivamente come spia e assassina, rendendoli due personaggi intriganti. La piccola Anya, invece, possiede dei poteri sovrannaturali. Anche se nei suoi flashback si vede che, molto probabilmente, è stata sfruttata da degli scienziati per le sue abilità, non è molto chiaro il motivo per cui Anya possiede la telepatia o se le è stata donata da qualcuno.

Ogni episodio della serie anime di My Hero Academia comincia con il medesimo preambolo, che spiega l'origine dei quirk, nata attraverso un "bambino luminescente". Tuttavia, ancora oggi molti fan si domandano, ma chi è il Luminescent Baby? Nel presente della storia, è ancora vivo? Al momento non si sa se l'autore voglia dare o meno una backstory a questo personaggio, ma sarebbe sicuramente una chicca interessante.