I 4 momenti più commoventi di Naruto: lacrime assicurate anche per una scena da Boruto

Il 20° anniversario dell'anime di Naruto coincide con un periodo d'oro per il franchise creato da Masashi Kishimoto. Il sensei è da poco tornato a disegnare per il manga one-shot su Minato Namikaze, vincitore del concorso Narutop99, ma presto si rimetterà al lavoro anche sulla seconda parte del suo manga sequel.

Un po' come accadde con il passaggio tra Naruto e Naruto Shippuden, Boruto crescerà in Boruto: Two Blue Vortex. Il sequel perderà il sottotitolo di Naruto Next Generations con il ritorno della serializzazione dal 21 agosto e si concentrerà totalmente sulla figura del primogenito del Settimo Hokage. Ma non solo, a breve anche l'anime di Naruto tornerà con degli episodi inediti e speciali. Prima di avventurarci in queste nuove ed entusiasmanti avventure, torniamo indietro per scoprire i momenti più emozionanti di Naruto X Boruto.

Naruto ha la fame di essere una delle opere più commoventi di sempre. Sono numerosi i momenti strappalacrime nel corso della storia, ma alcuni di questi commuovono anche i più temerari. Un evento che sicuramente non vi lascerà indifferenti è la morte di Jiraiya, che ancora fa male a molti. Il maestro di Naruto viene sconfitto dal suo ex allievo Nagato, allora noto come Pain. Una scena che colpisce duro come un pugno nello stomaco, soprattutto quando la notizia giunge alle orecchie di Naruto.

Naruto è cresciuto isolato dal resto del Villaggio della Foglia, che temeva la Forza Portante della Volpe a Nove Code. Kurama era infatti il mostro che pochi anni prima distrusse Konoha, la causa per cui il Quarto Hokage e sua moglie perirono. La morte di questi due eroi, che lasceranno soli il proprio bambino dandogli in eredità proprio il sigillo della Volpe, è uno dei momenti più strazianti.

Scegliere un solo momento del rapporto tra Sasuke e Itachi Uchiha è impossibile. Sasuke era convinto che Itachi fosse il folle responsabile del massacro del suo clan, ma dietro quello sterminio si nascondeva molto di più. Il loro ultimo saluto durante una delle battaglie più iconiche dell'opera e poi quello durante la Guerra Ninja sono scene indimenticabili.

Da molti la morte di Neji viene considerata come un sacrificio vano, utile solo a sviluppare l'amore tra Naruto e Hinata. In realtà l'addio di Neji è struggente, una sorta di ammenda per gli errori commessi in gioventù e un segno di rispetto verso Naruto, colui il quale lo liberò dalle catene del destino.

Scena più iconica e commovente di Boruto: Naruto Next Generations è l'addio tra Naruto e Kurama. Avendo fatto uso della Baryon Mode per tenere il passo con Isshiki Otsutsuki, la Volpe a Nove Code esaurì tutto il suo chakra in pochissimi istanti. Naruto era convinto di sacrificarsi assieme all'amico, che però lo aveva tratto in inganno. Il loro saluto è quanto di più commovente in tutta la serie sequel. Ovviamente in Naruto e Boruto ci sono moltissime altre scene commoventi, come quelle tra Kakashi e Obito. Fateci sapere quali vi hanno commosso maggiormente.