41 anni fa, in Italia andò in onda il primo episodio di Capitan Harlock

Sono passate circa tre settimane dal quarantaduesimo compleanno di Capitan Harlock, l'anime del 1978 tratto dall'opera magna del maestro Leiji Matsumoto. 42 anni dalla nascita e 41 da un altro importante evento, questa volta tutto italiano: il 9 aprile del 1979 infatti, Rai 2 trasmesse il primo dei ventisei episodi doppiati nel Belpaese.

Nonostante le grandi aspettative, il debutto in Italia fu però estremamente frustrante. La Rai infatti decise, sulla scia del successo di opere giapponesi quali Goldrake, di trasmettere l'anime all'interno del cosiddetto "programma contenitore" per ragazzi Buonasera con... Rita al circo, effettuando diversi tagli per ragioni legate alla censura. Sul fronte dello share i primi episodi furono un flop e, anche per via dell'estenuante concorrenza di altri telefilm come Spazio 1999, la serie finì lentamente nel dimenticatoio.

Qualche tempo dopo però, l'interesse iniziò improvvisamente a crescere, specie grazie alla messa in onda delle repliche. In Italia scoppiò l'Harlock mania e la popolarità della serie crebbe sempre di più, finendo per entusiasmare decine di migliaia di ragazzi e giovani adulti. Il successo della serie finì per riflettersi anche sugli incassi del mediocre film di Capitan Harlock del 2013: in Italia infatti, la pellicola incassò più che in qualsiasi altro Paese (6.7 milioni di euro), Giappone incluso.

