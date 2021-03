44° Japan Academy Film Prize: Demon Slayer vince l'Oscar giapponese per il miglior film

Demon Slayer: Mugen Train ha trionfato alla 44° edizione dei Japan Academy Film Prize, il riconoscimento annuale giapponese più importante in assoluto per tutto ciò che concerne l'industria cinematografica. La pellicola di Ufotable ha ricevuto il premio per "Miglior Film d'Animazione" e il "Popularity Award", perdendo solo nella categoria "Miglior Colonna Sonora".

L'anno scorso il premio è stato assegnato a Weathering With You di Makoto Shinkai, mentre quest'anno il risultato era paradossalmente meno scontato, visto che Violet Evergarden: The Movie arrivava da due trionfi al Tokyo Anime Film Festival e ai Kyoto Digital Awards. Di seguiti candidati e vincitore.

Miglior Film d'Animazione

Demon Slayer: Mugen Train

Violet Evergarden: The Movie

Josee, The Tiger and the Fish

Stand by Me Doraemon 2

Poupelle of Chimney Town

Tra gli altri, l'ottimo Midnight Swan ha trionfato nella categoria "Miglior Film", con il protagonista Tsuyoshi Kusanagi premiato nella categoria di "Miglior Attore". Il premio per il miglior film straniero invece è andato a Parasite, capolavoro del sudcreano Bong Joon-ho che l'anno scorso era persino riuscito a portare a casa tre Premi Oscar.

A proposito di Oscar, vi ricordiamo che purtroppo nessun film anime è stato candidato agli Academy Awards 2021, dove la giuria ha preferito cinque pellicole statunitensi. Demon Slayer: Mugen Train comunque debutterà in Nord America il 23 aprile, con l'obiettivo di superare My People, My Homeland, Bad Boys for Life e The Eight Hundred e diventare il film del 2020 con gli incassi più alti.