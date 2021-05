45° Kodansha Manga Awards: vince Miss Yuria's Red Thread of Fate, Blue Lock miglior shonen

Pochi minuti fa, Kodansha ha rivelato tutti i vincitori dei Kodansha Manga Awards 2021, la 45° edizione online dei prestigiosi premi assegnati alle migliori opere dell'anno passato. I primi classificati hanno ricevuto un attestato, una statuetta in bronzo ed un assegno da un milione di yen (8500 euro circa). Qui sotto potete leggere i nomi di candidati e vincitori.

Miglior manga shonen

Fire Force di Ohkubo Atsushi

Vita da Slime di Taiki Kawakami

Sousou No Frieren di Yamada Kanehito

Blue Lock di Kaneshiro Muneyuki



Miglior manga shojo

Defying Kurosaki-kun di Makino

A Condition Called Love di Megumi Morino

di Megumi Morino Honey Lemon Soda di di Murata Mayu

A Sign of Affection di Morishita Shuu

Miglior manga generale

I Want to Hold Aono-kun so Badly I Could Die di Shiina Umi

Sweat and Soap di di Yamada Kintetsu

Hakozume: Koban Joshi no Gyakushuu di Yasu Miko

Futari Solo Camp di Debata Yudai

Miss Yuria's Red Thread of Fate di Kiwa Irie

Blue Lock porta quindi a casa il premio per il miglior shonen, battendo la concorrenza spietata di altre opere molto apprezzate tra cui l'ottimo Sousou no Frieren. Fortunatamente entrambe le opere arriveranno presto in Italia, con Blue Lock annunciato da Planet Manga e Sousou no Frieren curato da J-Pop. Le altre due vittorie sono meno sorprendenti vista la qualità delle due opere, e la speranza è che presto qualche editore si attivi per portarle nel nostro Paese.

Lo scorso anno a trionfare furono rispettivamente Tokyo Revengers (shonen), Our Precious Conversations (shojo) e Blue Period (generale), e due di queste opere hanno già ricevuto un adattamento anime. Noi naturalmente ci auguriamo che una situazione simile possa verificarsi anche con le straordinarie opere che hanno trionfato in quest'anno.