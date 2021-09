I 5 anime autunnali da tenere d'occhio: Jojo, Demon Slayer e tanti altri

Finita una stagione di anime se ne fa un'altra. L'estate si è conclusa ed entriamo adesso nel periodo autunnale con tanti prodotti nuovi di zecca. Come di consueto, il Giappone mette in campo tante produzioni diverse con alcune che spiccano particolarmente. Ma quali sono i cinque anime autunnali da seguire assolutamente?

Partiamo subito con la trasposizione di uno dei manga più acclamati e particolari degli ultimi anni. Ci getteremo nel mondo dell'arte con Blue Period in arrivo da ottobre su Netflix, anche in italiano. Il fumetto, distribuito da noi da J-Pop, ha ricevuto molti premi grazie alla storia non banale e profonda. Un delinquente senza obiettivi si ritrova nel club d'arte della sua scuola e da lì la sua vita cambierà e porterà molta più arte nella vita degli spettatori.

Uno dei prodotti più attesi è senza dubbio Demon Slayer con la sua seconda stagione, che partirà con una riproposizione del film del 2020, ma poi inizierà a narrare una storia completamente nuova a partire da dicembre. Tanjiro e compagni avranno a che fare con nuovi demoni da battere ma al fianco avranno compagni da non sottovalutare. Ufotable alle animazioni è una garanzia, e non dimentichiamo delle sigle di Lisa e Aimer che daranno un forte valore aggiunto.

Rimaniamo su un anime sequel, ripescando il ladro gentiluomo più famoso di sempre. Con una locandina che non lascia presagire niente di buono per i protagonisti, a ottobre arriva Lupin III Part 6. Il recente trailer con la nuova voce di Jigen ci ha dato un assaggio di ciò che vedremo nella prossima serie di Arsenio Lupin e soci.

Ritorniamo su Netflix con un altro sequel, stavolta quello di Jojo. Ambientato negli Stati Uniti d'America, in Florida, ritornano Le Bizzarre Avventure di Jojo con Stone Ocean, sesta parte che avrà una protagonista al femminile per la prima volta. A differenza degli altri anime, che partiranno più o meno tutti nella prima settimana di ottobre, Jolyne Kujo arriverà su Netflix a partire da dicembre 2021.

Infine, il quinto titolo scelto è Komi Can't Communicate, di cui abbiamo scoperto da poco la dolce opening. Per lungo tempo, i fan sia giapponesi che d'oltremare hanno richiesto a grandissima voce un anime tratto dall'opera di Tomohito Oda, ormai giunta a oltre 20 volumi. L'anime debutterà il 6 ottobre 2021 e sarà portato anche su Netflix.

Non sono da sottovalutare poi altri titoli come la seconda serie di Yashahime, Mushoku Tensei, Platinum End e molti altri ancora.