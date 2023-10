Nel 1995 faceva il suo debutto Neon Genesis Evangelion, uno degli anime più conosciuti e popolari di sempre che si chiude con l'uscita nel 2021 di Evangelion: 3.0 + 1.01 Thrice Upon a Time. Se avete amato l'opera di Hideaki Anno fino a spolparla e a conoscere tutti i suoi segreti, ecco altri 5 anime da seguire.

Dopo quasi 30 anni di lavoro, il regista di Evangelion si è preso una pausa. La storia di Shinji Ikari, degli Eva e della lotta contro gli Angeli è giunta al termine, ma se già ne sentite la mancanza ecco 5 anime da guardare se avete amato Evangelion.

Primo anime che presenta somiglianze con Evangelion è Ghost in the Shell, che parla di un mondo in cui la tecnologia è avanzata a tal punto da permettere alle persone di potenziare i propri corpi con parti cibernetiche rendendole in parte umani e in parte macchine. Entrambe le opere esplorano la relazione tra uomo e tecnologia, e i confini tra umanità e intelligenza artificiale.

A primo impatto potrà sembrare, ma un'opera che ha tanto in comune con Evangelion è Attack on Titan. Le due storie sono quasi come due facce della stessa medaglia e raccontano di una lotta che riguarda l'intera umanità contro essere insormontabili. Se Evangelion è incentrato su robot e ambientazioni sci-fi, Attack on Titan ha un'ambientazione fantasy, ma anch'essa intensa, ricca d'azione e carica emotivamente.

Gurren Lagann è un anime mecha che si distingue per il suo stile artistico adrenalinico e la colonna sonora. Sebbene non esplori il lato più oscuro del pilotaggio di un mech come fa Evangelion, Gurren Lagann porta i suoi protagonisti in scenari terrificanti.

Come Evangelion, Bokura No esamina lo stress psicologico a cui i suoi protagonisti vengono sottoposti fin dalla nascita. Bokura no è ambientato in un campo estivo, dove quindici bambini si trovano improvvisamente a dover combattere una minaccia aliena.

Se avete amato l'ambientazione sci-fi di Evangelion, allora nella vostra raccolta non può mancare Akira. Rappresentante più influente dell'anime post-apocalittico, presenta personaggi ben scritti, scene d'azione e animazioni godibili anche a distanza di anni dall'uscita.