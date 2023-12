5 anime isekai mirabolanti che proprio non potere perdere nel 2023

Gli isekai rappresentano una fetta importante delle uscite di ogni stagione anime ormai da moltissimi anni. Questo tipo di narrazione è stato capace di spaziare tra diversi sottogeneri, dal fantasy al semplice romantico/comico. Mentre le polemiche sulla mancanza di originalità degli isekai non accennano a diminuire, scopriamo insieme quali sono stati i più peculiari degli ultimi mesi.

Izumo: Flash of a Brave Sword

Takeru è un liceale rimasto orfano: la storia segue inizialmente il suo barcamenarsi all'interno una situazione personale complessa e triste. All'improvviso, però, un terremoto trasporta il giovane, insieme a due suoi amici, in un'altra dimensione. Peccato che gli elementi interessanti di questo anime finiscano qui.

Butareba: The Story of a Man Who Turned Into a Pig

Un vecchio otaku muore mangiando del fegato di maiale e si reincarna - indovinate un po' - in un porcellino. A lui si unisce una graziosa ragazza in grado di leggere i pensieri indecenti che invadono costantemente la mente del protagonista: non vogliamo spoilerarvi il motivo per cui il maiale venga accettato così facilmente da una persona che ne conosce la mente malata. Buona visione!

The Master of Ragnarok & Blesser of Einherjar

Siete dei grandi amanti delle belle trame? Male, questo anime non fa per voi. La storia segue le vicende di un eroe che attacca bottone con un numero smodato di ragazze dalle forme piuttosto generose. Esatto, è praticamente come se la trama non ci fosse proprio.

Endride

Esistono isekai che nascono con delle premesse interessanti e poi naufragano inesorabilmente poco dopo: è questo il caso di Endride. Due ragazzi provenienti da mondi diversi devono collaborare garantire un futuro ad Endra, la nazione in cui sono stati catapultati misteriosamente. La presentazione della trama sembra di qualità, ma lo svolgimento viene lasciato a metà, senza mai raggiungere picchi degni di nota e per perdersi completamente nelle ultime puntate.

Conception

Un ragazzo fresco di diploma delle scuole superiori viene mandato in un nuovo mondo per fecondare le Vergini Stellari: qui, egli concepisce un figlio con ognuna di queste Vergini, generando gli eroi che sconfiggeranno i mostri che scorrazzano per il paese di Granvania. Serve davvero commentare il re delle trame bizzarre?

Prima di lasciarvi commentare questi anime molto particolari, vi consigliamo piuttosto 10 isekai di grande qualità.