I 5 anime isekai con i mondi paralleli più belli

Esploso negli ultimi anni il genere isekai sta dominando le classifiche tra le produzioni anime, e periodicamente sono diverse le opere proposte per attirare sempre più pubblico. Di fronte alla continua richiesta e all’immensa quantità di serie del genere, andiamo a vedere quali sono i migliori mondi degli anime isekai in questa top 5.

Proporre e saper costruire universi e dimensioni parallele convincenti e ben strutturate è una delle operazioni chiave da far se si vuole in qualche modo spiccare tra le moltissime produzioni concorrenti, e queste cinque opere ci riescono brillantemente.

Al quinto posto troviamo Sword Art Online, uno degli esponenti maggiori del genere isekai, che ha contribuito significativamente alla sua diffusione nel decennio scorso, e che propone un universo fantasy piuttosto dettagliato, ben strutturato, con il magnifico castello Aincrad, e interessante per via delle azioni non solo dei personaggi ma anche per l’amministrazione esterna da parte della corporazione dietro il VRMMORPG.

Proseguiamo con Juni Kokuki, i 12 Regni, basato sulle light novel di Fuyumi Ono, e incentrato sullo stravolgimento della vita della liceale Yoko Nakajima, che si ritrova insieme a dei compagni di classe in un mondo pervaso di Yokai e Hanjyuu, dove anche gli esseri umani, come i mostri, nascono dagli alberi. Il mondo rappresentato, seppur prenda come ispirazione creature della mitologia giapponese, è coeso e ha una lore di fondo intricata come i rami degli alberi-madre.

Sull’ultimo gradino del podio troviamo Grimgar: Ashes and Illusions, basato sui romanzi di Ao Jumonji ed Eiri Shirai, in cui un ragazzo di nome Haruhiro, che non ricorda nulla del suo passato, si unisce ad altri giovani uomini per sopravvivere nel pericoloso mondo Grimgar. Sebbene sia una serie breve, composta da 12 episodi, gli autori hanno saputo rappresentare molto bene un mondo colorato ma anche oscuro, abitato da creature orripilanti ma anche affascinanti, e dove magia e forza bruta si scontrano e uniscono molto spesso.

La medaglia d’argento va invece a Log Horizon, nata sempre da dei romanzi, scritti da Mamare Touno e illustrati da Kazuhiro Hara, in cui decine di migliaia di giocatori di Elder’s Tale, un MMORPG, si ritrovano all’improvviso catapultati nel mondo del gioco. Obbligati a iniziare questa avventura nei panni dei rispettivi avatar, Shiroe e compagni fondano una gilda, che da nome alla serie, per ambientarsi alla nuova vita e ad un universo che si prende tutto il tempo per presentarsi bene e dettagliatamente agli spettatori quanto ai loro occhi.

Concludiamo con il miglior world-building in un isekai, quello di .hack//Sign, originale per come si inserisce nel genere. Il protagonista Tsukasa, infatti, è l’unico ad aver manifestato un enorme problema all’interno del MMORPG The World: non riesce ad uscire tramite il log out. Considerato questo, i precedenti di cui era stata accusata la casa sviluppatrice del gioco, la CyberConnect, e le incredibili avventure intraprese da Tsukasa e i suoi compagni, lo studio Bee Train ha saputo proporre un mondo sfaccettato, curioso, e intrigante, estremamente curato e coeso.

Siete d'accordo con questi titoli? Secondo voi quali sono i migliori mondi presentati negli isekai? Ditecelo nei commenti.