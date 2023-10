Questi 6 anime hanno ispirato alcuni dei migliori film Hollywoodiani

Sin dal primo debutto in televisione degli anime, che in occidente è avvenuto per la prima volta negli anni '60, hanno avuto un impatto significativo nel pubblico, a tal punto che ad oggi moltissimi registi di film hollywoodiani sono stati influenzati da alcune opere anime. Vi riportiamo alcuni esempi.

Akira è uno dei migliori film anime di tutti i tempi, in quanto è il primo esempio di un anime cyberpunk e ancora oggi è un punto di riferimento per le opere del genere postapocalittico. Non solo ha influenzato le serie anime, anche i registi hollywoodiani si sono ispirati a questo lungometraggio, lo stesso Rian Johnson l'ha utilizzato come base per il suo Looper. Le somiglianze del personaggio di Cid con Akira sono così tante che non possono passare inosservate.

Il film di Hollywood Scontro tra Titani è sicuramente ispirato alla mitologia greca e alla leggenda di Perseo, il semidio, ma presenta anche alcune influenze provenienti dal manga mitologico e fantasy Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco. Louis Leterrier, il regista di Scontro tra Titani, ha persino confermato che l'armatura indossata dagli Dei nel film è un tributo diretto al genio di Kuramada.

Osamu Tezuka è considerato un genio nel campo dei manga, ispirando con le sue opere personaggi come Betty Boop di Max Fleischer e Topolino di Walt Disney. L'anime Kimba - Il leone bianco è uscito per la prima volta nel '60 e successivamente nell'80 con il suo riadattamento, ma in Occidente non è mai stato così popolare come Il Re Leone della Disney. Anche se non è mai stato ammesso il riferimento all'opera di Tezuka, la maggior parte delle scene sono fedelmente riprese dall'adattamento animato.

Il manga Ghost In The Shell di Mamoru Oshii ha ricevuto diversi adattamenti anime e anche un film hollywoodiano in suo onore, ma è stato particolarmente importante per la realizzazione di Matrix e le sorelle Wachowski hanno sempre confermato l'importanza del noto adattamento anime per il loro film.

Satoshi Kon è uno dei migliori registi di anime di tutti i tempi e la testimonianza del suo grande talento include classici come Tokyo Godfathers e Millennium Actress. Darren Aronofsky si è ispirato ad un altro lungometraggio per il suo dramma psicologico vincitore dell'Oscar Il cigno nero, ossia Perfect Blue. A partire dalla storia riguardante una giovane ragazza tormentata da un doppelganger, alientata da amici e parenti nel percorso verso la fama, a inquadrature specifiche e tanto altro. Aronofsky ha sempre espresso il suo amore per Kon, ma sembra che ai tempi Satoshi Kon non avesse molto aprezzato.

Sempre parlando di Satoshi Kon, il suo Paprika ha ispirato il pluriacclamato film Inception. A partire dal fatto che entrambi i film trattano del concetto di una macchina utilizzata per influenzare i sogno di un'altra persona, a scene specifiche come la lotta nel corridoio rotante che sembra essere presa direttamente in prestito da Paprika. Christopher Nolan ha anche affermato che Paprika ha avuto una grande influenza nella realizzazione di Inception.