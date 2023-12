5 anime che meriterebbero un remake più di ONE PIECE

Dopo il reveal del remake di One Piece, è aumentato il desiderio degli appassionati di anime di ricevere altri ammodernamenti di serie classiche che oggi ormai risultano vetuste e antiquate. Scopriamo insieme quali remake dovrebbero essere delle "priorità".

5 - Slam Dunk

Il capolavoro di Takehiko Inoue ha rappresentato un fenomeno spokon così importante da aumentare l'interesse per il basket in Giappone. La storia di crescita di Hanamichi Sakuragi merita di essere adattata per intero e ammodernata per il pubblico odierno e chissà che il recente successo ottenuto da The First Slam Dunk non possa portare alla realizzazione di una nuova serie.

4 - Slayers

L'universo di Slayers è incredibilmente vasto: all'attivo ha manga, anime, videogiochi, light novel e film. Per ottenere nuovi fan, lo splendido fantasy di Hajime Kanzaka potrebbe acquisire una nuova luce con un remake che spinga le persone a tornare o iniziare a seguire le avventure di Lina Inverse.

3 - Ranma 1/2

Ranma 1/2 è il più grande successo di Rumihiko Takashi, autrice di perle come "Inuyasha" e "Urusei Yatsura", di cui esiste già un remake. Un nuovo adattamento del manga dovrebbe concentrarsi sul concludere le vicende del protagonista, Ranma Saotome (condannato da una sorgente termale a trasformarsi in ragazza a contatto con l'acqua fredda), cosa che non è stata fatta dall'anime originale.

2 - Yu Yu Hakusho

"Yu degli spettri", come veniva chiamato da noi in Italia, è una delle serie battle-shonen più esilaranti degli anni '90. Il detective spirituale Yusuke Urameshi è un'icona del settore da anni e necessita di un rifacimento che gli renda giustizia anche nell'ultimo arco narrativo della storia, troppo affrettato nell'anime originale. Siamo fiduciosi che, con il live action di Yu Yu Hakusho uscito da poco, ci siano ancora speranze per un nuovo anime.

1 - Berserk

Posizione più scontata per una Top 5 non poteva esserci. Il manga del compianto Kentaro Miura non ha mai avuto un adattamento animato degno e la leggendaria epopea dark fantasy di Guts merita maggiore amore e rispetto, avendo segnato un intero genere. Dateci subito un remake!

Siete d'accordo con questa lista o desiderate che altri anime ricevano un trattamento simile all'opera di Eiichiro Oda? Fatecelo sapere nei commenti.