5 anime migliori del loro manga: potreste arrabbiarvi per alcune posizioni!

Abbiamo visto la lista dei 10 anime che hanno rovinato il rispettivo manga e oggi faremo il gioco inverso. Andremo cioè a vedere 5 esempi di adattamenti che hanno migliorato la controparte cartacea!

5- Mob Psyco 100: creato da One, che abbiamo conosciuto per One Punch Man, il web-comic è diventato subito una hit, ma crediamo che il suo adattamento lo abbia migliorato. Prodotto da Studio Bones, tra animazioni incredibili e palette di colori esteticamente accattivanti, l'anime è decisamente una perla da non perdere;

4- Made in Abyss: da uno stile di disegno che potrebbe calzare perfettamente in un kodomo, nessuno si aspetterebbe dalla copertina che il libro sia così oscuro. Però questa vena dark trova la sua massima espressione nell'anime, dalle scelte registiche alla sceneggiatura, con un grande boost dato dal doppiaggio. L'adattamento riesce quindi a regalare un'inquietudine ed emozioni che il manga non sempre trasmette;

3- Slam Dunk: gli spokon sono molto apprezzati, con capolavori come Slam Dunk e Capitan Tsubasa, ma hanno un limite. Per quanto lo stesso Inoue sia un maestro nell'esprimere la dinamicità delle partite, vederle animate è un'altra storia. C'è da dire poi che il doppiaggio italiano ha fatto la sua parte, con dialoghi esilaranti, no sense e molto più spinti rispetto all'originale, rendendo questo anime interrotto, e concluso con The First, leggendario;

2- Gintama: il manga parodia dei grandi "battle shonen" è amatissimo dal pubblico e con l'adattamento animato l'opera si è elevata ad un altro livello, donando nuova linfa a Gintoki e co., dando inedite sfumature al personaggio con piacevoli e inaspettati cambiamenti nella serie;

1- Death Note: ci aspettiamo dell'hating per questa posizione, anche più rispetto a Slam Dunk, però, ragazzi, siamo onesti: il doppiaggio di Flavio Aquilone nei panni di Light e Stefano Crescentini come Elle già da soli elevano la serie, per non parlare delle colonne sonore leggendarie e della scena della "lavanda dei piedi", non presente nel manga. L'anime di Death Note è un must watch se siete appassionati di questo mondo.

Ci rendiamo conto che abbiamo scomodato pezzi grossi del panorama manga e anime e potreste non essere d'accordo, quindi vi chiediamo la vostra opinione! Quali sono gli adattamenti che superano l'originale e quali, tra quelli che abbiamo elencato, non dovrebbero stare in questa lista? Fatecelo sapere con un commento!