Questo 5 anime mischiano il fantasy con una storia d'amore eccezionale

Alcuni anime vantano non solo di un racconto dai toni fantasy che sanno attrarre il pubblico, ma anche di una storia d'amore che saprebbe sciogliere anche i cuori di ghiaccio. Con la loro trama originale e accattivante, alcuni di questi film e serie tv sono fra i preferiti del pubblico.

My Next Life As A Villainess: All Routes Lead to Doom!! presenta una storia d'amore non tradizionale. La protagonista, Catarina Claes, è anche l'antagonista della sua stessa storia e, per quanto vorrebbe essere una brava persona, non può sfuggire al ruolo che le è stato dato. Catarina è anche dotata di un fascino accattivante che è anche il motivo per cui ha tutti questi pretendenti!

Snow White with the Red Hair, conosciuto in Italia come Shirayuki dai capelli rossi, è un adattamento anime che mostra la meravigliosa storia d'amore fra Shirayuki e il dolce principe Zen, il tutto ambientato in quella che sembra a tutti gli effetti una favola.

The Ice Guy and His Cool Female Colleague sicuramente non rappresenta i canoni del fantasy tradizionale ma può essere considerato un anime fantastico moderno. Himuro e Fuyutsuki sono due colleghi di lavoro che cominciano a conoscersi e ad innamorarsi. Potrebbero sembrare due classici impiegati, ma lui ha la capacità di produrre del ghiaccio ogni volta che è sopraffatto dalle emozioni, questo poiché discendente dello yokai di una donna delle nevi.

L'anime My Happy Marriage, tradotto in Italia con il nome Il mio Matrimonio felice, si è concluso pochi giorni fa su Netflix. La serie presenta diversi elementi sovrannaturali in un mondo che sembra a tutti gli effetti un Giappone feudale. La giovane Miyo è una protagonista interessante con una bell'evoluzione del suo personaggio; anche la sua storia d'amore con il soldato Kyo sa essere intrigante e a tratti commuovente.

Il Castello Errante di Howl è un capolavoro nel suo genere che non può passare inosservato. Il film anime dello Studio Ghibli, diretto dal maestro Miyazaki, presenta dei personaggi volutamente imperfetti che devono far fronte alle loro problematiche personali e risolverle. Vederli crescere e imparare dai loro errori è estremamente toccante. L'ambientazione fantasy rende il tutto più magico come solo Ghibli sa fare.